Mesures sanitaires contre la COVID-19

12 500 $ d’amendes pour un voyage aux États-Unis

Les mesures sanitaires reviennent hanter deux Montréalais. Un père et son fils ont reçu fin juin une amende de 6250 $ chacun après une escapade de quelques heures aux États-Unis faite il y a plus d’un an et demi. Ils se disent d’autant plus surpris qu’ils assurent avoir suivi les règles de quarantaine en vigueur à l’époque.