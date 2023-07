(Montréal) Les conducteurs qui doivent renouveler leur permis de conduire d’ici la fin de l’année 2023 n’auront pas à se rendre dans un point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). La Société a annoncé, mercredi, qu’elle réutilisera les photos qui se trouvent déjà dans le dossier des conducteurs afin de produire leur nouveau permis.

La Presse Canadienne

Les personnes dont la date d’échéance de leur permis de conduire se trouve entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 recevront leur permis par la poste automatiquement, accompagné de leur avis de paiement.

« La Société invite ceux et celles qui avaient déjà un rendez-vous pour une prise de photo dans un point de service à annuler ce rendez-vous », a indiqué la SAAQ par voie de communiqué.

Les conducteurs dont le permis expire à partir de janvier 2024 ne sont pas concernés par cette mesure, a indiqué Geneviève Côté, porte-parole de la SAAQ. Elle a précisé que la Société « continue à suivre la situation de près » à savoir si d’autres dates devraient être ajoutées.

« On est présentement en mesure de réutiliser les photos des clients dans le cadre du renouvellement de leur permis de conduire pour leur éviter un déplacement. Pour le moment, on le fait pour les clients qui sont concernés par les dates qui sont mentionnées », a affirmé Mme Côté, sans donner plus de détails sur la raison de l’implantation de cette mesure à cette période précise de l’année.

« C’est l’une des mesures qui ont été mises récemment en place pour pouvoir contrôler davantage l’achalandage dans nos différents points de service », a ajouté la porte-parole de la SAAQ.