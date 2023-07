Convention collective

Entente de principe entre Québec et les policiers de la SQ

(Québec) Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Québec et l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) pour le renouvellement de la convention collective des quelque 5700 patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ).