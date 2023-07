Transition énergétique à Lac-Mégantic

Une caserne alimentée par le soleil

Avec ses six immenses portes de garage rouge pompier, la nouvelle caserne de Lac-Mégantic est l’un des bâtiments les plus impressionnants de la municipalité. Ses attraits les plus époustouflants sont pourtant invisibles de la rue, puisqu’il s’agit de la première caserne coiffée de panneaux solaires au Québec. Visite guidée.