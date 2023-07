Avertissement de tornade, pluie torrentielle, inondations : de nombreuses personnes ont été prises au dépourvu lors de l’orage jeudi. Quelle est la marche à suivre lorsque votre logement est inondé ?

Avant

Des précipitations importantes peuvent parfois arriver sans avertissement et rapidement causer une inondation. Certains gestes posés en amont peuvent permettre de mieux réagir aux sinistres. Voici les suggestions du gouvernement du Québec :

– Vérifier si son logement est situé dans une zone à risque d’inondation.

– Préparer une trousse d’urgence qui contient les articles permettant de subsister pendant au moins trois jours et la garder dans un endroit accessible.

– Dresser une liste comportant les coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence.

– Avoir un plan d’évacuation de son logement et de son quartier. Prévoir un deuxième trajet.

– Savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.

– Faire l’inventaire de ses biens et conserver une copie de ses polices d’assurance habitation et automobile à l’extérieur de son domicile.

– Savoir si son assureur couvre les pertes liées aux inondations.

– Protéger le mieux possible son logement.

Pendant

Si l’on constate qu’une inondation est en cours dans son secteur et qu’on n’est pas en danger immédiat, voici les étapes à suivre :

– Composer le 911 si la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité d’un bâtiment est en cause, indique Audrey Gauthier, chargée de communication à la Ville de Montréal. Pour signaler des situations liées aux infrastructures ou aux installations municipales, ou pour signaler des inondations, composer le 311.

– Suivre l’évolution de la situation auprès des autorités publiques et des médias. Rester à l’affût permet de déterminer l’urgence de la situation et de connaître les consignes et les recommandations des autorités.

– Si les autorités demandent d’évacuer son domicile, se diriger vers un centre d’hébergement ou tout autre endroit indiqué par les autorités.

– S’il n’y a pas d’avis d’évacuation et qu’on reste à la maison :

o Couper le courant seulement si l’eau n’a pas encore pénétré dans la maison. Si l’eau est entrée, ne pas la toucher et communiquer avec Hydro-Québec pour qu’elle coupe le courant.

o Vérifier que l’eau du robinet est potable avant de la consommer.

o S’assurer de la qualité des aliments avant de les consommer si on reste sans électricité plus de six heures.

Après

Qu’on ait eu à quitter son logement ou non, voici les premières étapes à suivre une fois en sécurité, selon le gouvernement du Québec et Danielle Maltais, professeure titulaire de l’Université du Québec à Chicoutimi et directrice de la Chaire de recherche institutionnelle sur les évènements traumatiques, la santé mentale et la résilience :

– Informer la municipalité que son logement est inondé.

– Si le logement est inondé mais n’a pas été évacué, également signaler le sinistre à la Croix-Rouge et au centre d’hébergement de son secteur.

– Vérifier que sa maison est sécuritaire avant de la regagner.

– Évaluer les dommages et communiquer avec son assureur.

– Se renseigner sur son admissibilité à une aide financière disponible ou à une indemnisation.

– Remplacer ses cartes, permis ou certificats nécessaires.

– Ne pas hésiter à demander de l’aide psychosociale, disponible en composant le 811.