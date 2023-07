Les Québécois ne sont pas égaux lorsqu’il fait trop chaud. Quand le mercure monte, les personnes âgées et les travailleurs à l’extérieur sont souvent les premiers à souffrir de coups de chaleur et d’épuisement.

Un coup de chaleur, c’est le corps qui surchauffe. Exposé trop longtemps à une chaleur trop intense, il devient incapable de réguler sa température interne, qui augmente alors bien au-delà de 38 °C, sa zone de confort.

« On voit deux grands types de coups de chaleur, aux urgences », explique le Dr Éric Notebaert, urgentologue et expert en santé planétaire : ceux qui affligent les personnes âgées (qu’on trouve en plus grand nombre) et ceux qui touchent les jeunes.

Plus de risques chez les aînés

Chez les personnes âgées victimes d’un coup de chaleur, le taux de mortalité est d’environ 40 % à 50 %, signale la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et experte en médecine planétaire.

Il est donc important d’avoir un œil sur ses proches aînés.

Si on a moindrement une inquiétude que la personne a l’air désorientée [pendant une vague de chaleur], on a intérêt à réagir rapidement et à consulter un professionnel de la santé. La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et experte en médecine planétaire

La sensibilité à la chaleur d’une personne âgée est augmentée lorsqu’elle souffre d’une maladie préexistante. Encore plus si son niveau socioéconomique est bas. « Ces gens-là sont prisonniers, captifs de leurs îlots de chaleur, et ils en meurent », déplore le Dr Notebaert.

Les personnes qui prennent des médicaments pour certaines pathologies sont également plus sensibles aux coups de chaleur. Les médicaments ayant comme effet d’empêcher la fréquence cardiaque d’accélérer peuvent poser un risque. « Je dirais que 30 % de ces médicaments peuvent mener à des complications lors de vagues de chaleur », estime le Dr Notebaert.

Mais pas de panique, insiste l’urgentologue. « Souvent, les médecins de famille connaissent leurs patients et savent qu’ils sont plus à risque. »

Travailleurs extérieurs, prudence

Les vagues de chaleur peuvent aussi être sournoises pour les jeunes personnes en bonne santé.

« Tout le monde pense aux personnes âgées, mais c’est aussi les sportifs et les travailleurs extérieurs qu’il faut surveiller, parce qu’ils n’ont pas toujours les situations optimales », souligne la Dre Pétrin-Desrosiers.

Même si une personne est en forme, une exposition prolongée à la chaleur élevée produit des effets sur sa santé.

Les sportifs qui s’entraînent dehors sous-estiment parfois l’impact nocif d’une température qui grimpe.

Quand il y a des périodes de canicule, tout le monde doit essayer de réduire l’intensité de ses activités. La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et experte en médecine planétaire

Éric Notebaert voit souvent ce genre de coup de chaleur chez « les travailleurs en construction, ou encore en paysagement, qui ne réalisent pas la gravité de leur exposition et qui continuent à travailler ».

Outre les coups de chaleur, les personnes qui travaillent dehors par temps caniculaire sont plus à risque d’être victimes d’épuisement ou d’un accident, ajoute le Dr Éric Notebaert.

C’est pourquoi, de l’avis de la Dre Pétrin-Desrosiers, les employeurs doivent avoir un plan pour respecter la santé de leurs travailleurs.