Une vague de chaleur et d’humidité frappe une importante partie du Québec depuis mercredi. On pouvait prévoir une température ressentie de 40 dans plusieurs régions, jeudi, et des nuits inconfortables, avec des températures minimales environnant les 20 °C, rapporte Environnement et Changement climatique Canada.

La mauvaise nouvelle : les risques d’un tel épisode sur la santé sont multiples.

La bonne nouvelle : il existe des mesures à prendre pour minimiser ces risques.

La Presse a fait le point à partir des recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Maximiser la fraîcheur Passez le plus de temps possible dans un lieu climatisé ou plus frais. C’est l’une des premières mesures à prendre en période de chaleur.

Prenez un bain ou une douche aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez aussi vous rafraîchir la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour.

Fermez les rideaux lorsque le soleil brille et laissez l’air circuler lorsque la nuit est fraîche. Vous pourrez ainsi mieux contrôler la température dans votre résidence.

Portez des vêtements légers, amples et de couleur pâle.

Buvez de l’eau régulièrement. N’attendez pas d’avoir soif.

Évitez l’alcool.

Réduisez les efforts physiques durant la journée, particulièrement dans les moments les plus chauds.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Difficile d’être un couvreur par cette chaleur : Maxime Bertrand se rafraîchit à l’aide d’un tuyau d’arrosage

Symptômes à surveiller Le Ministère recommande d’observer l’apparition de certains symptômes chez les adultes. Si vous avez un mal de tête, des crampes musculaires, une enflure des mains, des pieds et des chevilles, de petits boutons rouges sur la peau ou des signes de déshydratation, vous devez vous rendre dans un endroit frais et boire de l’eau.

Ces symptômes peuvent être accompagnés d’un malaise général, ou de nausées et de vomissements.

Si vous présentez des difficultés à respirer, des convulsions, des signes de dégradation de l’état de conscience, voire une perte de conscience, vous devez consulter un médecin dans un délai de moins de deux heures.

Si vous présentez des signes d’un coup de chaleur, soit une température de plus de 39,5 °C au thermomètre buccal, une peau sèche, rouge et chaude ou pâle et froide, des étourdissements, des paroles confuses, un comportement agressif ou un malaise généralisé, vous devez également consulter un médecin dans un délai de moins de deux heures.

Et les enfants ? Chez les enfants, on doit surveiller d’autres signes de complications liées à la chaleur. La peau, les lèvres, ou la bouche sèches, une couleur anormale de la peau, des maux de tête, les yeux creux et cernés, l’urine foncée et en moins grande quantité, les vomissements ou la diarrhée et l’agitation inhabituelle peuvent indiquer la présence de complications.

D’autres symptômes incluent la difficulté à respirer, la somnolence et une température de plus de 38,5 °C au thermomètre rectal.

Une consultation médicale est généralement nécessaire à l’apparition de ces symptômes.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des enfants se rafraîchissent dans la fontaine d’eau de la Place des Arts lors du Festival de jazz de Montréal.