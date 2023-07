Vague de chaleur

Que recommande la Santé publique ?

Une vague de chaleur et d’humidité frappe une importante partie du Québec depuis mercredi. On pouvait prévoir une température ressentie de 40 dans plusieurs régions, jeudi, et des nuits inconfortables, avec des températures minimales environnant les 20 °C, rapporte Environnement et Changement climatique Canada.