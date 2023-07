Le meurtre de Francesco Del Balso, survenu il y a un mois dans l’ouest de Montréal, a été commis dans des circonstances rarement vues dans l’histoire récente du crime organisé montréalais et québécois.

La Presse a en effet appris de plusieurs sources crédibles que le tueur, qui a vraisemblablement utilisé une arme longue, se serait trouvé à environ 90 mètres de sa cible lorsqu’il a appuyé sur la détente.

Dans la quasi-totalité des cas d’attentats par arme à feu dans les annales du crime organisé montréalais, les suspects ont agi de façon rapprochée, utilisant une arme de poing.

Un des seuls autres cas – et peut-être même le seul – connus d’homicide par balle commis à distance ces dernières années est survenu en novembre 2010, lorsque l’ancien parrain de la mafia montréalaise Nicolo Rizzuto, 86 ans, a été tué dans sa cuisine par un tireur embusqué dans une haie de cèdres, dans la cour de l’ancienne maison de la famille, rue Antoine-Berthelet, dans le secteur Bois-de-Saraguay, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville à Montréal.

Mais dans ce cas-ci, le tireur, qui n’a par ailleurs jamais été arrêté, se serait trouvé à une vingtaine de mètres au maximum.

Il a tiré au travers de la fenêtre de la cuisine.

Au contact de la vitre, le projectile aurait éclaté, et c’est un éclat qui aurait mortellement atteint Nicolo Rizzuto à la gorge, selon des informations obtenues au fil des ans.

Crime d’un autre niveau

Del Balso venait de rencontrer un membre des Hells Angels dans un centre de conditionnement physique de la route Transcanadienne à Dorval lorsqu’il a été tué, le 5 juin.

Il ne portait pas de gilet pare-balles et a été atteint d’au moins un projectile à la tête, tiré d’une très longue distance, vraisemblablement par un excellent tireur.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Francesco Del Balso, le matin du 22 novembre 2006, alors qu’il venait d’être appréhendé durant l’opération Colisée de la Gendarmerie royale du Canada.

« La façon dont Francesco Del Balso a été tué est pour le moins inhabituelle, en effet », nous a confié une source qui a requis l’anonymat car elle n’est pas autorisée à parler aux médias.

« Avec cette façon de faire, on est rendu à un autre niveau. Le commanditaire voulait être certain que le crime serait commis de façon efficace et sans bavure. Il y a peut-être mis beaucoup d’argent. Si c’est le cas, la question à se poser est : qui est en mesure de payer ça ? », a renchéri un observateur aguerri du crime organisé montréalais.

La police croit que l’assassinat de Del Balso est une réplique à l’attentat raté commis contre Leonardo Rizzuto, fils cadet de l’ancien parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto, survenu à la mi-mars, à Laval.

Alors qu’il était au volant de sa voiture, sur l’autoroute 440 Ouest, près de l’autoroute 13, Rizzuto a été atteint de deux balles, aux jambes et à une épaule, tirées par le passager d’un véhicule qui avait ralenti à la hauteur du sien.

D’après la police, Del Balso aurait été impliqué dans cet attentat, notamment pour se venger de deux tentatives de meurtre dont il avait été victime en novembre et février derniers.

Depuis sa sortie de prison, après sa condamnation dans l’opération Colisée qui a décapité le clan Rizzuto en 2006, Del Balso s’était associé à Martin Robert et Stéphane Plouffe, membres influents des Hells Angels de Montréal.

Selon la police, un conflit entre le groupe de Martin Robert et le clan Rizzuto pour le contrôle des paris sportifs constituerait, entre autres, la trame de fond des tensions entre les deux factions qui auraient débuté vers l’été 2022.

Deux individus, Kevin Rochebrun, 32 ans, et Steve Emmanuel Barthélémy, 34 ans, ont été arrêtés et accusés relativement à la tentative de meurtre dont a été victime Leonardo Rizzuto.

Cette enquête est menée par la Sûreté du Québec alors que celle sur le meurtre de Francesco Del Balso est effectuée par les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM.

