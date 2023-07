Adieu, Madame B.

Sur le plateau de télé, l’ambiance est bon enfant. « Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes ? », demande l’animateur Bernard Pivot à Gabriel Matzneff. Les invités s’esclaffent. L’écrivain, lui, pavoise. Il préfère fréquenter des filles qui ne sont pas encore « durcies par la vie », explique-t-il en souriant. Une fille plus jeune, voyez-vous, est « plus gentille, même si elle devient très, très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée ».