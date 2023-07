Les autorités municipales ont annoncé mardi que trois des incendies entourant la ville restaient contenus, mais que les prévisions météorologiques annonçant des vents et de la sécheresse pourraient réactiver les feux.

Les activités reprennent à l'usine de pâte et à la scierie

(Montréal) L’usine Nordic Kraft, qui a été frôlée par les flammes lors des incendies de forêt majeurs qui ont récemment ceinturé la municipalité de Lebel-sur-Quévillon, dans la région Nord-du-Québec, est autorisée à redémarrer ses opérations à partir de ce mercredi.

La Presse Canadienne

L’usine de pâtes est une propriété de la compagnie Chantiers Chibougamau et elle est l’un des plus importants employeurs de la ville de deux milliers d’habitants. Elle a fait l’objet d’un investissement de plus de 400 millions en 2017.

Il y a quelques semaines, les flammes se sont approchées à seulement quelques centaines de mètres des bâtiments de l’usine.

D’autre part, la municipalité de Lebel-sur-Quévillon a annoncé que la scierie Comtois de Produits Forestiers Résolu a débuté lundi dernier ses activités de prédémarrage.

Entre-temps, les autorités municipales ont annoncé mardi que trois des incendies entourant la ville restaient contenus, mais que les prévisions météorologiques annonçant des vents et de la sécheresse pourraient réactiver les feux. Des interventions d’arrosage par avion-citerne et par des équipes au sol se sont poursuivies.

Des pompiers en provenance des États-Unis et de la Corée du Sud sont arrivés mardi. En raison de la présence des 300 pompiers et spécialistes au centre communautaire, l’accès au centre et à l’hôtel de ville est restreint.

Mercredi, il est encore interdit d’allumer des feux à ciel ouverts, de faire des feux de foyer avec ou sans pare-étincelles, ou de lancer des feux d’artifices à Lebel-sur-Quévillon. L’accès à la forêt dans le secteur restait interdit.

Jeudi, le camping municipal devrait rouvrir ses portes.