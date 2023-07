Les quelque 2000 résidants de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, ont pu réintégrer leur domicile samedi, pour la deuxième fois depuis le début de la saison des incendies de forêt. Mais le spectre d’une nouvelle évacuation et de difficultés financières plane.

« Tout le monde est très content de retrouver sa maison, son lit, son petit milieu, mais il y a encore beaucoup d’inquiétude au niveau d’une troisième évacuation. Et aussi des inquiétudes au niveau financier », indique Jacynthe Girard, porte-parole du Comité d’entraide des incendies de forêt.

Ce comité a été mis sur pied par des organismes et citoyennes de Lebel-sur-Quévillon pour soutenir les ménages vulnérables. Samedi, ils ont accueilli avec de la nourriture l’autobus arrivant de Val-d’Or avec des résidants plus vulnérables.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-CLAUDE LABBÉ Des membres du Comité d’entraide des incendies de forêt, lors de l’accueil des résidants de Lebel-sur-Quévillon le 1er juillet 2023. « Suite à une rencontre avec la Ville de Lebel-sur-Quévillon, le Comité de bienfaisance de Lebel-sur-Quévillon et Agora Boréale ont été désignés comme les deux organismes responsables du Comité d’entraide des incendies de forêt. Que ce soit pour l’aide alimentaire, besoins matériels ou autres, ce Comité viendra en aide aux personnes et familles vulnérables », peut-on lire sur Facebook.

En date du 30 juillet, les incendies de forêt sont toujours présents à Lebel-sur-Quévillon. La bordure ouest du gigantesque incendie 344 est désormais maîtrisée. Ce brasier mesure 107 km de large par 97 km de long, soit presque 24 fois la superficie de la Ville de Montréal, souligne la municipalité sur son site web.

De nouvelles équipes américaines devaient arriver en renfort le 30 juillet, et des pompiers de la Corée du Sud rejoindront les rangs la semaine prochaine. « C’est plus de 275 personnes qui s’ajoutent pour combattre les feux », s’est réjoui le maire de Lebel-sur-Quévillon vendredi.

Quatre autres incendies sont toutefois toujours en progression, note-t-il.

Inquiétudes financières

« Mon conjoint, par exemple, il travaille dans la foresterie et ils sont en arrêt de travail depuis le 1er juin, illustre Mme Girard. Ils ne savent pas quand ils vont recommencer leurs opérations. Ça fait beaucoup de pertes financières. »

La municipalité, le Club des Lions d’Or de Val-d’Or et le nouveau Comité d’entraide travaillent donc à soutenir les résidants, que ce soit par de l’aide alimentaire ou financière.

Par exemple, le Comité a développé une entente avec les pompiers pour redistribuer la nourriture cuisinée pour eux – et qui n’est pas mangée – à la population.

« On est une petite communauté, très proche et très sensible à ce que les gens vivent », soutient Mme Girard.

La ville de Lebel-sur-Quévillon avait été évacuée d’urgence une première fois le 2 juin dernier et les résidants avaient pu réintégrer leur domicile le 18 juin. Quatre jours plus tard, ils étaient déjà repartis.

En fin de soirée samedi, il y avait 100 incendies de forêt au Québec, dont 67 au sud de la zone nordique.