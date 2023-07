(Montréal) Les conventions collectives viennent d’être signées pour deux grands groupes de fonctionnaires fédéraux qui avaient été touchés par la grève, le printemps dernier.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Les conventions ont ainsi été signées par le Conseil du trésor et l’Alliance de la fonction publique du Canada pour les groupes appelés PA, pour Service des programmes et de l’administration, et TC, pour Services techniques.

Les conventions seront signées par les parties au cours des prochains jours pour les autres groupes de syndiqués, a fait savoir l’AFPC dans une communication à ses membres.

Quelque 155 000 membres de l’AFPC étaient concernés par cette négociation, dans la fonction publique fédérale proprement dite, ainsi qu’à l’Agence du revenu du Canada.

Une importante grève avait été déclenchée dans l’ensemble du pays, en avril dernier. Des ententes de principe étaient intervenues, puis les syndiqués les avaient entérinées le 16 juin.

De façon générale, le nouveau contrat de travail prévoit des augmentations de 12,6 % de 2021 à 2024.