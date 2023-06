Qualité de l’air et smog

L’avenir de l’International des Feux Loto-Québec plus incertain que jamais

L’avenir est plus que jamais incertain pour l’International des Feux Loto-Québec. Évoquant une « décision difficile », La Ronde a confirmé jeudi l’annulation de son premier spectacle pyromusical. Mais surtout, on ignore toujours si les sept prochains prévus cet été devront être annulés, en raison de la mauvaise qualité de l’air. Plus globalement, une réflexion est en cours sur le sort de cet évènement.