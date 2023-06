Grand Spectacle de la fête nationale

La Saint-Jean célébrée à Montréal

Deux heures et demie de vieux classiques, relevées ici et là de succès plus récents, ont enflammé la foule du parc Maisonneuve, épargnée par la pluie, à l’occasion du Grand Spectacle de la fête nationale à Montréal. Garou, Isabelle Boulay, FouKi et Marjo étaient les têtes d’affiche de la soirée.