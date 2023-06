(Toronto) L’acteur Elliot Page est dans une position un peu étrange, dit-il, en étant l’un des hommes transgenres les plus visibles au monde.

Nicole Thompson La Presse Canadienne

Il se sent dans une meilleure posture que jamais. L’artiste né à Halifax est capable d’être lui-même sans réserve. Mais en même temps, il s’est déclaré publiquement membre d’un groupe attaqué de toutes parts.

« La visibilité, c’est compliqué », a-t-il confié à La Presse Canadienne lors d’une récente entrevue.

« Nous avons sans aucun doute besoin de nous voir et de refléter notre joie, et je sais à quel point cela m’a aidé dans mon parcours. Mais bien sûr, cela peut aussi entraîner des réactions négatives, et mène à ce que les membres les plus vulnérables de notre communauté soient touchés davantage de cette façon. »

Cette dissonance est présentée dans Pageboy, ses mémoires publiées par HarperCollins Canada plus tôt ce mois-ci.

« J’essaie juste d’atteindre un équilibre dans ma propre vie », a-t-il raconté.

Le livre donne aux lecteurs un regard non linéaire sur sa vie, explorant son enfance à Halifax, son entrée précoce dans le métier d’acteur, la renommée qui est venue de son rôle dans Juno et le traumatisme qui accompagne souvent le fait d’être queer à Hollywood.

Il parle de plusieurs agressions sexuelles au fil des ans, des spéculations publiques sur son orientation sexuelle dans sa jeunesse, du harcèlement auquel il a été confronté lorsqu’il a fait sa sortie du placard en tant que lesbienne en 2014 et de l’incrédulité qui a suivi lorsqu’il a annoncé qu’il était transgenre six ans plus tard.

Le fil conducteur est sa compréhension, seulement parfois consciente, qu’il n’a jamais été une fille ou une femme.

Il était plus conscient de cette connaissance lorsqu’il était enfant, jusqu’à ce que ses parents l’arrêtent. La puberté a également eu un effet modérateur, et avec elle est venue l’apparition de la dysphorie de genre – ce qu’il décrit comme « un profond inconfort, une confusion et une incongruité avec (son) esprit et (son) corps ».

« Quelque chose en moi a toujours su, mais c’était comme si je m’en dissuadais, si je me trouvais un moyen de le contourner parce que c’était juste trop gros », a-t-il relaté.

La pandémie, un catalyseur

C’est la pandémie de COVID-19 qui a semé « les graines de l’espoir, les murmures d’un avenir meilleur », a-t-il écrit. En voyant son reflet lorsqu’il portait un masque facial, il ressemblait à l’homme qu’il avait toujours su qu’il était.

À partir de là, ça a été rapide. Bien plus rapide que le processus de sortie du placard en tant que lesbienne, qui s’est produit progressivement au fil des années. Il est resté dans le placard jusqu’en 2014, mais avait commencé à fréquenter des femmes dans sa jeunesse, notamment lors du tournage de Juno en 2007.

Au cours de la décennie qui a suivi sa première sortie du placard, le paysage à Hollywood a changé – mais pas beaucoup, a-t-il noté. Mais il est également plus en sécurité, ce qui rend le processus de sortie plus fluide cette fois-ci.

Cela n’a pas été facile, mais c’était nécessaire.

« Je mentirais si je ne reconnaissais pas que parfois cela peut être écrasant en ce moment », a-t-il dit.

Des gains et des reculs

Alors que la société accepte de plus en plus la communauté LGBTQ, un ressac s’est développé et des segments de la population ont tenté de récupérer les gains récents.

Il y a eu un assaut de législations anti-trans aux États-Unis, où Page vit maintenant, avec plus d’une douzaine d’États interdisant ou restreignant les soins affirmant le genre pour les mineurs.

Et bien qu’il soit tentant de penser que le Canada est un refuge tolérant et acceptant pour les personnes LGBTQ, Page note que ce n’est pas nécessairement le cas.

« Le climat est légèrement meilleur, mais l’accent est mis sur le mot : “légèrement” », a-t-il soutenu.

« Le Canada a encore beaucoup de chemin à faire. Nous voyons cette rhétorique très forte, agressive et anti-trans, ce comportement, ces attaques à grande échelle (et) ces projets de loi qui sont présentés et adoptés. Nous voyons cela se propager au Canada. »

Il a cité l’exemple du Nouveau-Brunswick, où les enseignants sont désormais tenus d’obtenir le consentement parental avant de pouvoir utiliser les pronoms et noms préférés des élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans.

« Nous devons être très, très prudents quant à la façon dont nous encadrons la conversation au Canada, car c’est une pente glissante », a-t-il prévenu.

Les conversations sur les réseaux sociaux peuvent être particulièrement acerbes, un flux constant de haine. Page dit que personnellement, il ignore ces discours.

« Ce n’est pas quelque chose que je veux inviter dans ma vie et mon espace, a-t-il expliqué. Je sais qui je suis. »