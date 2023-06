Quand art et inclusion ne font qu’un

Photos aguicheuses, illustrations suggestives, accessoires coquins : vous trouverez un peu de tout cela, et plus encore, au tout nouveau festival Jouissif de Montréal. Un nom qui en dit long, mais qui ne dit toutefois pas tout.

C’est que ce nouvel évènement érotique, qui se déroule ce week-end au Bain Mathieu, se veut d’abord et par-dessus tout inclusif. Au menu : diversité sexuelle, de genre, mais aussi des corps, pour ce qui est des œuvres, mais aussi et bien sûr des artistes, qui se comptent ici par dizaines.

Parmi ceux-ci, mentionnons le photographe français Fabrice de Bray, l’illustrateur d’ici Jessi Tremblay, ou encore l’artiste visuel brésilien Raphael Hubner, sans oublier les artisans qui ont créé divers godemichés en céramique, de la lingerie fine, et des bijoux, disons, moins conventionnels.

Pendant deux jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir une variété d’œuvres, en plus d’assister à des ateliers sur des sujets nichés (le BDSM, par exemple). Une soirée festive est aussi prévue, avec diverses performances, pour célébrer l’art inclusif sous toutes ses formes et, bien sûr, toutes ses couleurs.

Un espace pour la communauté

L’idée du projet est née dans la foulée de l’affaire des faux festivals, souvenez-vous, plus tôt cette année. Parmi ceux-ci, le festival Sexposition promettait précisément une vitrine à plusieurs artistes issus de la diversité. Mort au feuilleton, ce festival a laissé plusieurs artistes en plan, parmi lesquels Alexis Genta. Ce dernier est allé chercher l’aide de Nadia Cardin, développeuse et organisatrice de métier, pour coorganiser avec lui ce nouvel et cette fois bien réel évènement.

Parce que les lieux d’exposition pour les artistes des communautés LGBTQ+ ne sont pas légion, elle a accepté de relever le défi : « Il y a un besoin, il y a un défi, go, on le fait ! », a réagi avec énergie Nadia Cardin.

Ce qu’on veut, c’est permettre à la communauté LGBTQ+ de se retrouver et d’avoir un espace. Nadia Cardin, organisatrice du festival Jouissif

Priorité, donc, aux sujets dits « queer et féministes engagés parce qu’il y a peu d’espace pour les mettre en valeur sans qu’ils soient noyés dans ce qui existe déjà ».

À quoi s’attendre ? À quelque chose de « coloré », promet l’organisatrice, « qui nous ressemble ».

L’objectif, au bout du compte, est ici d’« ouvrir le dialogue et la communication ». « La sexualité, l’érotisme, c’est super intime à chacun, avance-t-elle. Mais si on réussit à ouvrir les canaux de communication, à briser les tabous, à mieux comprendre les différences, ça peut aider dans plein de sphères de la vie. » Comment ? Le plus simplement du monde, « parce qu’on s’ouvre à la différence… », invite-t-elle.