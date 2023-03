Le Festival Aurora n’est que le plus récent coup monté de Nathan Scuderi, connu des policiers et lié à de nombreux autres stratagèmes.

L’affiche du Festival Aurora est alléchante : le chanteur britannique Harry Styles, en concert dans le Vieux-Port de Montréal, lors d’un week-end de juin où se produiront également d’autres vedettes de la musique tels SZA, Doja Cat et Tyler, The Creator. Si l’offre semble trop belle pour être vraie, c’est parce qu’elle l’est. Le festival, qui demande jusqu’à 650 $ pour un billet d’un jour, n’est que le plus récent coup monté d’un homme dont les frasques en série font des victimes depuis des années.

La page de l’évènement est apparue sur Instagram le week-end dernier. Harry Styles, Doja Cat et SZA seront les têtes d’affiche du tout nouveau Festival Aurora, du 1er au 3 juin, annonce-t-on dans des publications au graphisme soigné. Khalid, FKA Twigs, Charli XCX et Tyler, The Creator sont également au programme. L’affiche est tout droit sortie du plus beau rêve d’un mélomane dans la vingtaine. Les entreprises Pepsi et American Express sont même affichées comme commanditaires.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM FESTIVALAURORAMTL Le compte @festivalauroramtl est apparu sur Instagram le week-end dernier, faisant la promotion du festival dans des publications au graphisme soigné.

Mais voilà, le Festival Aurora n’existe pas. Certains artistes à l’affiche ne sont même pas disponibles aux dates annoncées, dont Harry Styles, en tournée en Europe durant cette période. Le festival est une arnaque montée de toutes pièces par un jeune homme, Nathan Scuderi, connu des policiers et lié à de nombreux autres stratagèmes.

Contactés par La Presse, la Société du Vieux-Port de Montréal et le Grand Quai, où sont censés se dérouler les spectacles, ont confirmé n’avoir jamais entendu parler de ce festival.

« American Express n’est pas un commanditaire et n’est en aucun cas affiliée au Festival Aurora, affirme Maddie Geddes, directrice adjointe aux affaires corporatives de l’entreprise, dans un courriel à La Presse. Toute utilisation de notre logo en relation avec ce festival a été faite sans notre permission. »

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM FESTIVALAURORAMTL Le Festival Aurora affiche Pepsi et American Express parmi ses commanditaires.

Déjà 7000 $

Bon nombre de promoteurs, croyant l’évènement réel, ont approché le festival pour des occasions d’affaires. La Presse s’est entretenue avec un jeune entrepreneur projetant d’organiser des after partys pour les artistes prétendument invités à l’évènement.

Des internautes qui suivent la page Instagram du Festival Aurora ont été intrigués, mais ont flairé l’arnaque. D’autres personnes sont en revanche tombées dans le panneau. En cinq jours, plus de 7000 $ ont déjà été amassés dans les coffres du Festival Aurora, a appris La Presse. Nous avons nous-mêmes pu nous procurer une place pour l’évènement : en quelques clics, notre billet était acheté, avec un courriel de confirmation dans notre boîte de réception et un montant de 316,18 $ porté à notre carte de crédit.

CAPTURE D’ECRAN LA PRESSE Les billets pour le Festival Aurora, coûtant jusqu’à 650 $ (plus taxes), sont en vente sur le site internet du Groupe Cenari.

Des laissez-passer réguliers ou VIP pour les trois journées de l’évènement sont en vente sur le site internet du Groupe Cenari. Car si le Festival Aurora est un évènement fictif, l’agence qui le promeut existe bel et bien. Cenari est une entreprise inscrite au Registraire des entreprises.

Son président-directeur général, Kyllian Mahieu, a appris jeudi matin qu’une arnaque se déploie par l’entremise de la société qu’il a cofondée avec Nathan Scuderi en 2022.

« Il est en train de foutre ma vie en l’air », lâche-t-il au téléphone lorsque nous le contactons. Le jeune homme de 20 ans a la voix vacillante lorsqu’il raconte ses déboires. « Je ne sais même pas si je vais m’en sortir, dit-il au bout du fil. C’est surréel que quelque chose comme ça m’arrive. »

Kyllian Mahieu est le garant principal de Cenari. Après avoir rencontré Nathan Scuderi lors d’une soirée, il s’est lancé en affaires avec lui pour la production de petits évènements.

Il semblait être une personne qui aime les affaires et qui s’y connaît. Il m’a fallu quelques semaines pour me rendre compte que j’avais fait une grosse erreur et que c’était trop tard. Kyllian Mahieu, président-directeur général de Cenari, au sujet de Nathan Scuderi

Le 18 février dernier, le Bain Mathieu, à Montréal, devait accueillir un premier évènement promu par Cenari, la soirée dansante Fun Factory, dont les billets ordinaires se vendaient 20 $ et les laissez-passer VIP, 400 $. Or, à la mi-janvier, la banque a prévenu Kyllian Mahieu que les antécédents financiers de son partenaire d’affaires étaient inquiétants ; Nathan Scuderi n’avait pas les fonds qu’il prétendait posséder.

« À deux semaines de l’évènement, on ne pouvait pas vendre de billets parce que la banque nous a refusé l’ouverture d’un compte. L’évènement n’a pas pu avoir lieu. »

Il ne nous a pas été possible de confirmer que des participants ou des artistes ont perdu de l’argent à la suite de cette annulation.

Maintenant qu’une autre tuile s’abat sur lui, Kyllian Mahieu vient de déposer une plainte à la police et a dénoncé ce qu’il croit être une fraude à Revenu Québec. « Légalement, c’est mon nom qui est associé à tout ça, dit-il. Mais je n’ai aucun contrôle sur la situation, aucun accès pour arrêter ça. J’ai peur de combien ça va me coûter. Je veux juste trouver comment me dissocier de tout ça. »

Il faut souligner que Kyllian Mahieu, tout juste la vingtaine, a un curriculum vitæ fort garni dans le milieu théâtral. Il a par exemple été directeur technique de tournée pour le Théâtre du Nouveau Monde. La Presse a pu confirmer que ses projets et ses expériences sont véridiques.

Nous avons tenté de joindre Nathan Scuderi aux quatre numéros ainsi qu’aux trois adresses courriel associées à son nom, sans succès. Nous avons aussi frappé à la porte de son domicile, dans la Tour des Canadiens, selon l’adresse qu’il a enregistrée dans le registre des entreprises. En vain…

PHOTO FOURNIE, LA PRESSE Nathan Scuderi

Dans le passé, le jeune peintre et entrepreneur a fait l’objet de portraits et de reportages, notamment dans Fugues, et a reçu une médaille d’honneur en 2017 pour son implication artistique dans la circonscription d’Alfred-Pellan, à Laval.

Des coups de poker

Kyllian Mahieu fait partie d’une longue liste de personnes qui se disent victimes de Nathan Scuderi, a appris La Presse. Six de ses anciens collaborateurs ou amis, interviewés séparément, nous ont décrit un homme extrêmement charismatique, mais manipulateur et sans scrupule. « J’aime gambler, a-t-il l’habitude de dire à son entourage, selon des témoignages qui se recoupent. Pas juste au casino, mais aussi dans la vie. »

Seul hic : il semble parfois jouer avec l’argent des autres.

« Il m’a porté préjudice à moi et à beaucoup d’autres gens dans mon entourage », raconte Émile Racine, designer industriel qui a fondé l’entreprise de mode Racine. Celle-ci a entre autres chaussé et vêtu le chanteur international Lil Nas X.

Après cinq ans de recherche et développement, la marque a embauché Nathan Scuderi à titre de directeur des opérations.

Il n’avait de toute évidence pas l’expérience qu’il prétendait avoir et, malheureusement, je lui ai fait confiance. Émile Racine, fondateur de l’entreprise de mode Racine

Le designer ne souhaite pas entrer dans les détails, puisqu’il évalue ses options légales et qu’il est encore à mesurer les conséquences financières du passage de M. Scuderi dans sa vie. Les deux partenaires, qui ont fait l’objet d’un reportage dans La Presse en décembre 2021, se sont dissociés il y a environ un an. Émile Racine poursuit sa carrière de designer industriel à son compte.

« Il a disparu dans la brousse sans l’intention d’assumer aucune responsabilité de l’énorme chaos financier et psychologique qu’il a engendré dans ma vie », regrette l’artisan.

Expositions bidon

Stéphane Goulet, alors travailleur autonome pour la boutique Éros et Compagnie, raconte avoir participé en 2019 à une exposition d’art érotique, Sexposition, organisée par le jeune homme dans le Village. L’achalandage était « décevant », mais l’évènement s’est passé rondement, relate-t-il.

M. Scuderi a ensuite sollicité M. Goulet pour deux expositions subséquentes, du 13 au 16 juin, puis du 12 au 15 juillet, dans des espaces culturels de la rue Sainte-Catherine. Somme des contrats payée à l’avance par l’exposant : 1500 $. Quelques jours avant la première foire, silence radio. « Il ne donnait plus aucun signe de vie », lance l’entrepreneur, qui s’est pointé sur les lieux, en vain. « Son numéro de téléphone était hors service. »

L’exposant malheureux, aujourd’hui propriétaire de la boutique érotique Soirée Coquine, a déposé une plainte au Service de police de la Ville de Montréal.

Selon nos informations, quatre personnes ont porté plainte pour fraude contre Nathan Scuderi depuis 2019. Aucune, pour l’instant, n’a abouti à des accusations criminelles.

Fabrice de Bray, photographe de charme, a lui aussi été amadoué par une première expérience à Sexposition. M. Scuderi a invité l’artiste à répéter l’expérience lors d’une exposition en marge du festival Mtl en Arts, du 24 juin au 1er juillet 2019.

Après avoir payé 550 $ d’inscription pour un espace, il s’est lui aussi heurté à un local vide, 1489, Sainte-Catherine Est, au premier jour d’exécution du contrat. L’endroit se nommait alors l’Espace Scuderi. « Avec les impressions sur acrylique et la perte de temps immense, j’évalue [les dommages] à environ 1500 $ », explique M. de Bray.

M. Scuderi est vite devenu injoignable, un leitmotiv, selon d’anciens amis et partenaires d’affaires. « Du jour au lendemain, il a fermé toutes ses pages, il a complètement disparu, jusqu’à aujourd’hui », raconte le photographe.

Au moins six exposants ont mis en commun leurs histoires malheureuses avec l’organisateur événementiel dans un groupe Facebook privé. La Presse a pu consulter des captures d’écran de contrats et d’échanges courriel en lien avec les expositions avortées.

La 7e Sexposition, « plus grande exposition d’art érotique au Canada », doit se tenir au Bain Mathieu les 25 et 26 mars prochains. La direction de l’espace culturel a confirmé que le site avait bel et bien été loué pour l’évènement, qui a fait l’objet d’un article du site Mtl Blog. « C’est exactement la même façon dont il faisait la promotion de l’exposition en 2019, alerte M. de Bray. Il promet plein d’artistes, qui pourront toucher la totalité des ventes. C’est à peu près les mêmes mots. »

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SEXPOSITION La photo utilisée pour l’affiche de Sexposition appartient à un photographe ukrainien, qui n’a pas autorisé son utilisation.

Même dans l’éventualité où l’évènement a lieu, au moins deux personnes s’estiment déjà lésées. L’image de l’affiche a été utilisée sans l’autorisation du photographe de charme Andriy Shkvarko, qui réside en Ukraine, avons-nous constaté. « Ni le mannequin ni moi n’avons donné notre permission », a-t-il regretté lorsque joint par La Presse.

Avec la collaboration de Daniel Renaud, d’Émilie Côté, de Tristan Péloquin et de Vincent Larin, La Presse