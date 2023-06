Le Québécois Marc Larouche, originaire d’Amos en Abitibi, et l’Ontarien David Domagala sont les deux capitaines qui ont trouvé la mort dans l’accident d’hélicoptère survenu dans l’est de l’Ontario en début de semaine, ont indiqué les Forces armées canadiennes vendredi.

L’enquête pour mieux comprendre comment cet accident a pu survenir, menée par le Directeur – Sécurité des vols de l’Aviation royale canadienne, se poursuit, précise aussi l’armée dans un communiqué diffusé vendredi.

Âgé de 53 ans, le capitaine Marc Larouche avait obtenu une licence de pilote privé avant de se joindre à l’Aviation royale canadienne.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Le capitaine Marc Larouche

« C’était un père, un fils, un frère, un ami… Il était avant tout un mentor, a indiqué la famille du capitaine Marc Larouche par communiqué. Il [était] pilote depuis 1993 et [était] depuis devenu un instructeur vénéré. Cela nous réconforte tous de savoir qu’il est parti en faisant ce qu’il aimait le plus. »

Ce militaire avait de l’expérience à l’étranger. Il a été déployé en Somalie dans le cadre de l’opération Deliverance. Il avait aussi servi en Colombie-Britannique dans le cadre de l’opération Podium. Il a piloté des hélicoptères CH-135 Twin Huey, CH-146 Griffon et CH‑147F Chinook, précise l’armée.

Il laisse dans le deuil ses fils Maxim, Guillaume et Marc-Antoine, ses parents Janine et Alain, sa sœur Christine et ses plus proches frères d’armes, ainsi que sa conjointe Annie.

« Puisses-tu reposer en paix, Marc. Tu es aimé », souligne cette dernière dans un communiqué.

Une deuxième victime expérimentée

L’écrasement d’un hélicoptère CH-47 Chinook est survenu mardi, peu après minuit, lors d’un exercice d’entraînement près de la rivière des Outaouais. Il y avait à son bord quatre membres d’équipage du 450e Escadron tactique d’hélicoptères, basé à Petawawa, à environ 150 kilomètres au nord-ouest d’Ottawa. L’accident a fait deux victimes et deux blessés.

La deuxième victime de cet écrasement est le capitaine David Domagala, âgé 32 ans et originaire de Woodstock, en Ontario. Il avait été déployé comme officier de liaison dans le cadre de l’opération Calumet en Égypte, écrivent les Forces armées canadiennes. Lors de cette opération, il avait reçu une Mention élogieuse du commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Le capitaine David Domagala

Le capitaine David Domagala était affecté au 450e Escadron tactique d’hélicoptères depuis 2019, après avoir obtenu son diplôme du Collège militaire royal.

« Je sais que l’ensemble du 450e Escadron, l’ensemble des Forces armées canadiennes sont sous le choc de cette perte et nous ferons tout notre possible pour [les] soutenir », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau mercredi.