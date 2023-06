Élections partielles, infrastructures sportives, santé publique et incendies de forêt… Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, procédera à une annonce concernant d’importants investissements pour améliorer l’accès aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air au Québec.

54e Salon international de l’aéronautique et de l’espace ( SIAE ) de Paris-Le Bourget

PHOTO STEPHANIE LECOCQ, REUTERS Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace ( SIAE ) de Paris-Le Bourget revient en force après une annulation forcée en raison de la COVID-19.

Le 54e Salon international de l’aéronautique et de l’espace ( SIAE ) de Paris-Le Bourget est de retour après une absence causée par la pandémie de COVID-19. Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, sera présent. Trois annonces importantes sont à prévoir.

Lundi 19 juin