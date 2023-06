Incendies de forêt, comparution de Donald Trump, funérailles de Silvio Berlusconi... Voici ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine.

Conférence de presse portant sur un investissement majeur dans la production d'aluminium à faible empreinte carbone

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon

Le premier ministre François Legault prendra part à une conférence de presse qui portera sur un investissement majeur dans la production d'aluminium à faible empreinte carbone. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie duCanada, François-Philippe Champagne, la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée deChicoutimi, Andrée Laforest, et du député de Jonquière, Yannick Gagnon, seront également de la conférence.