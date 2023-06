(Ottawa) Des élus fédéraux croisés sur la colline du Parlement étaient préoccupés mardi par la piètre qualité de l’air dans la capitale nationale alors qu’Environnement Canada attribue sa pire « Cote air santé » du pays à Ottawa et sa région.

Michel Saba La Presse Canadienne

« Je n’ai jamais vu ça dans ma vie. C’est incroyable ! Et je vois beaucoup de personnes qui portent le masque aujourd’hui », a déclaré le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, à son arrivée à la réunion du conseil des ministres.

M. Holland a ajouté que c’est même « la première fois de ma vie » qu’il s’attarde à réfléchir à l’enjeu de la qualité de l’air dans les édifices du gouvernement et qu’il entend bien en discuter avec les responsables de l’administration des Communes.

Quelques instants plus tard, son collègue Steven MacKinnon, whip en chef du gouvernement et député de Gatineau, a raconté aux reporters qu’il souffre d’asthme et avoir eu de la difficulté à respirer dans les dernières heures.

Dans la région d’Ottawa, la qualité de l’air est au niveau 10+ sur l’échelle qui sert à la mesurer, si bien que les autorités de santé publique recommandent le port d’un masque respiratoire bien ajusté, comme un N95.

« Ça veut dire que c’est l’extrême de l’échelle. C’est une qualité de l’air très, très détériorée. C’est la pire au Canada pour le moment », a résumé Steven Flisfeder, un météorologue chez Environnement Canada, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a appelé les personnes âgées, les enfants et ceux qui souffrent de problèmes respiratoires à prendre des précautions, y compris d’éviter les activités en plein air. Le port d’un masque pourrait être « une très bonne idée », a-t-il suggéré.

La situation dans la région d’Ottawa est attribuable aux incendies de forêt dans le nord du Québec, particulièrement entre Val-d’Or et Chibougamau et aux vents qui soufflent directement vers la région, a-t-il expliqué.

Selon les projections de l’agence fédérale, la qualité de l’air sera médiocre au moins pour deux jours, mais cela pourrait durer jusqu’à la fin de la semaine.