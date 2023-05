Incendies de forêt dans l’Ouest canadien

La pluie et la baisse des températures pourraient ralentir la progression

(Edmonton) De faibles pluies et des températures plus fraîches ont ralenti l’activité des incendies de forêt en Alberta au cours de la longue fin de semaine et davantage de pluie prévue pourrait aider les pompiers à reprendre leur souffle.