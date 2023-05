La pluie attendue cette fin de semaine pourrait aider à contenir les vastes incendies de forêt qui brûlent près de la ville de Fort St. John depuis deux semaines, espère le service des incendies de la Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

La porte-parole du service, Karley Desrosiers, affirme que l’incendie de Stoddart Creek — le plus large de la région — n’a grossi que de six kilomètres carrés dans les dernières 24 heures.

Il mesurait samedi 266 kilomètres carrés.

Les pompiers profiteront des vents qui mènent le brasier vers le nord pour mettre en place un brûlage dirigé près de son extrémité sud, près de l’autoroute 97, a expliqué Mme Desrosiers.

Si cette stratégie porte ses fruits, elle créerait une protection de plus pour Fort St. John, avant que le vent ne souffle de nouveau vers le sud et ramène le brasier en direction de la ville.

Environnement Canada prévoit entre 30 et 40 % de chances d’averses sur Fort St. John samedi et dimanche.

Par contre, il y a aussi un risque d’orages samedi et dimanche, et les équipes sur le terrain sont à l’affût d’éclairs qui pourraient créer de nouveaux feux.

La fumée recouvre l’Alberta

PHOTO ALBERTA WILDFIRE, VIA REUTERS Un pompier à l’œuvre près de Valleyview en Alberta

Une prévision de températures plus fraîches et même de pluie donne un peu d’espoir aux évacués et aux pompiers après que l’épaisse fumée des incendies de forêt qui brûlent dans les Prairies a forcé l’annulation d’un certain nombre d’activités de plein air qui marquent traditionnellement le début de la longue fin de semaine de mai.

Une brume semblable à du brouillard a obscurci la visibilité à Edmonton samedi.

Vendredi, les responsables provinciaux des incendies de forêt ont conseillé aux Albertains d’envisager de reporter leurs plans de la longue fin de semaine alors que près de 100 incendies de forêt continuent de brûler dans toute la province.

Les feux de bois sont désormais interdits dans toute la province en raison du risque d’incendie.

« Nous apprécions les actions de ceux qui ont adapté leurs plans ce week-end pour aider à prévenir de nouveaux incendies de forêt dans la province », a déclaré Christie Tucker d’Alberta Wildfire lors d’une conférence de presse samedi.

Plusieurs évènements ont été annulés à Edmonton en raison de la qualité de l’air.

« La fumée rend difficiles le vol et l’action contre les incendies de forêt depuis les airs. Mais cela crée des conditions plus fraîches qui peuvent affaiblir le comportement du feu », a ajouté Mme Tucker.

Un certain nombre de grands incendies de forêt dans le nord de l’Alberta ont augmenté vendredi en raison des conditions chaudes et sèches, notamment un incendie près du lac Chipewyan dans la zone forestière de Fort McMurray et l’incendie de forêt du complexe Kimiwan qui menace l’établissement métis de Peavine dans la zone forestière de Peace River.

Mme Tucker a souligné qu’un front météorologique se déplaçant vers l’Alberta dimanche est surveillé et pourrait apporter des températures plus fraîches, de l’humidité et même de la pluie.

Avec des informations de Chuck Chiang à Vancouver