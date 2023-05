L’avocat et ancien ministre fédéral Marc Lalonde est mort à l’âge de 93 ans.

Un ami de la famille a confirmé la nouvelle dimanche.

Directeur de cabinet de Pierre Elliott Trudeau de 1968 à 1972, Marc Lalonde avait été élu pour la première fois dans la circonscription d’Outremont.

Tout au long de sa carrière au sein du gouvernement de Trudeau père, il se verra confier différents portefeuilles soit ceux de la Santé et du Bien-être social, des Relations fédérales-provinciales, de la Justice, de l’Énergie, des Mines et des Ressources et des Finances.

Il était resté très impliqué dans différentes activités à la suite de sa retraite de la politique, notamment comme associé au cabinet Stikeman Elliott où il se spécialisait dans le domaine de l’arbitrage commercial à l’échelle internationale.

Marc Lalonde a été admis comme membre de l’Ordre du Canada le 23 octobre 1989.

Plus de détails à venir..