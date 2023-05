Rencontre avec les pirates du climat du Malawi

Lorsqu’il s’agit de cultiver des aliments, les plus petits agriculteurs du monde sont en train de devenir les plus créatifs. Comme Judith Harry et ses voisins, ils sèment des pois d’Angole pour protéger leurs sols d’un soleil plus chaud et plus brûlant. Ils plantent du vétiver pour éloigner les eaux de crue.