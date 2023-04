Le parapluie est à l’honneur. Jusqu’à 50 mm de pluie pourraient s’abattre dans nombre de régions du Québec, dont la métropole, de samedi après-midi à lundi matin. Ces précipitations surviennent au moment où de nombreux plans d’eau sont toujours sous surveillance ou sujets à des inondations au Québec.

Environnement Canada a diffusé une alerte d’avertissement de pluie pour la région de Montréal, Laval, de même qu’une partie de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides. Un bulletin météorologique spécial est aussi en vigueur pour tout l’ouest et le sud de la province, le long du fleuve Saint-Laurent.

Dans la métropole, de la pluie « parfois forte » est prévue. Elle devrait débuter en après-midi samedi et se poursuivre jusqu’à lundi, avec une accalmie dans la journée de dimanche. Au total, de 30 à 50 mm de pluie sont attendus.

Une première période de pluie est prévue samedi soir et pendant la nuit : de 10 à 15 mm devraient tomber à Montréal, détaille Gerardo Velonza, météorologue pour Environnement Canada. De la pluie intermittente, avec environ 5 mm au total, est attendue dimanche.

« Par la suite, on va avoir une deuxième vague de pluie un peu plus intense dans la nuit de dimanche à lundi, ajoute-t-il. On parlerait de 15 à 25 pour Montréal et la Rive-Sud, et de 20 à 30 pour la Rive-Nord. »

Les prévisions sont semblables dans l’ouest et le sud de la province. Dans le nord des Laurentides, en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue, de 20 à 40 mm de pluie sont attendus.

Le long du fleuve Saint-Laurent, soit dans les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 30 à 50 mm de pluie sont prévus.

Risques d’inondation

Cet épisode de pluie survient au moment où de nombreux cours d’eau sont encore sous surveillance ou subissent déjà de faibles inondations au Québec.

À Sainte-Anne-de-Bellevue, à l’ouest de Montréal, le lac des Deux Montagnes subit déjà de faibles inondations, tandis que le lac Saint-Louis est sous surveillance, selon la carte de surveillance de la crue des eaux du ministère de la Sécurité publique.

« À l’heure actuelle, l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal est toujours en mode intervention de son Plan particulier d’intervention inondations printanières, a indiqué à La Presse Camille Bégin, relationniste pour la Ville de Montréal. Ce mode signifie l’ouverture du centre de coordination des mesures d’urgence et une mobilisation accrue des unités de la Ville dans le but d’optimiser la réponse à l’urgence. »

« Considérant les précipitations attendues au cours des prochaines heures, nous continuons de surveiller la situation de près, en temps réel, sur le terrain, ajoute-t-elle. Jusqu’à maintenant, la situation est sous contrôle. »

À Laval, des inondations mineures ont été rapportées dans la rivière des Prairies, et des secteurs de la rivière des Mille Îles sont sous surveillance.

Dans les Laurentides, la rivière du Lièvre est sous surveillance. À l’ouest, des inondations mineures ont été notées dans la rivière des Outaouais et la rivière de la Petite Nation.

Dans Lanaudière, des inondations touchent le lac Maskinongé, et les rivières Noire, Matawin et Ouareau sont sous surveillance.

Du côté du fleuve, le lac Saint-Pierre a légèrement débordé et le Saint-Laurent est sous surveillance à Port-Saint-François. Les autorités surveillent aussi la rivière Maskinongé.

Une semaine grise

La pluie pourrait se poursuivre pendant la semaine. « Après le deuxième épisode de pluie de dimanche à lundi, on va toujours être sous le centre dépressionnaire du système qui nous affecte », indique M. Velonza.

Mardi et mercredi, de nouvelles averses pourraient amener de 10 à 20 mm de pluie additionnels.

Le soleil devrait pointer à nouveau jeudi, même si des averses résiduelles pourraient encore perdurer. Le beau temps reviendra pour la fin de la semaine.