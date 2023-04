Verglas sur le sud du Québec

Une tâche colossale pour Hydro-Québec

Entre 70 % et 80 % des Québécois qui sont dans le noir devraient être rebranchés d’ici la fin de la soirée de vendredi, assure Hydro-Québec. Pour y arriver, la société d’État entend d’abord rebrancher les secteurs les plus névralgiques. La tâche est toutefois colossale : plus de 1100 employés seront déployés en tout temps.