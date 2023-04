Un homme a perdu la vie vendredi, intoxiqué au carbone alors qu’il tentait de se réchauffer, à Saint-Joseph-du-Lac. Dans la province, sa mort s’ajoute à celle d’un sexagénaire, jeudi, écrasé par une branche. Au surlendemain de la tempête de verglas, le premier ministre François Legault a lancé un nouvel appel à la prudence, alors que des centaines de milliers de Québécois pourraient rester privés d’électricité samedi.

L’homme de 75 ans a été retrouvé inconscient dans sa résidence de Saint-Joseph-du-Lac. Il y avait « une génératrice qui fonctionnait dans le garage », a indiqué Jean-Philippe Labbé, inspecteur aux enquêtes à la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. Les pompiers ont évalué qu’il y avait « 20 fois plus » de dioxyde de carbone dans l’air que la norme, a-t-il précisé. Le décès de l’homme a été constaté à l’hôpital de Saint-Eustache.

À Montréal et à Laval seulement, au moins 82 personnes ont été évaluées pour des intoxications au monoxyde de carbone depuis mercredi, selon Urgences-santé.

« Les génératrices doivent être à une certaine distance de la maison parce que ça émet du gaz. Il faut être prudent avec les appareils qu’on rentre ou qui sont proches de la maison », a plaidé le premier ministre François Legault devant les médias.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le premier ministre du Québec, François Legault, en point de presse aux Coteaux, en Montérégie, vendredi

Il s’était rendu aux Coteaux, en Montérégie, où un sexagénaire a perdu la vie en coupant des branches sur son terrain, jeudi. Un homme de l’Est ontarien âgé de 59 ans est aussi mort après avoir été écrasé par une branche d’arbre, a rapporté Radio-Canada, portant le bilan de la tempête à trois victimes.

Les appareils de chauffage ou de cuisson comme un barbecue ne doivent jamais être utilisés à l’intérieur, ont rappelé les autorités.

« Il ne faut vraiment, vraiment pas utiliser ce genre d’équipements dans le domicile. Ça peut causer des problèmes de santé très graves », a souligné Simon Bilodeau, responsable des mesures d’urgence à la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Clients privés d’électricité

Vendredi, Hydro-Québec avait confiance de pouvoir rebrancher 800 000 clients d’ici la fin de la journée, avait-elle annoncé lors d’un point de presse.

Au total, plus de 600 000 clients ont retrouvé le courant depuis mercredi, mais il en restait tout de même près de 311 000 dans le froid et le noir, vers 23 h vendredi.

Malheureusement, certains clients n’auront pas de courant avant dimanche, peut-être même lundi, a prévenu le vice-président, opérations et maintenance, chez Hydro-Québec, Régis Tellier.

« [Vendredi], environ 80 % des résidences vont être rebranchées, et d’ici [samedi], ce sera 95 % », a rassuré le premier ministre François Legault.

Après avoir été suspendus pour la nuit, les efforts de rebranchement ont repris tôt vendredi matin pour une autre journée de 16 heures. À 22 heures, on comptait près de 185 000 clients privés d’électricité à Montréal, 38 000 en Montérégie, 31 000 à Laval et 30 000 en Outaouais.

Au total, 1400 monteurs étaient déployés sur le terrain afin de poursuivre l’opération. En raison des rafales qui ont soufflé sur la province vendredi, Hydro-Québec n’était pas en mesure d’estimer le moment où chaque foyer sera rebranché.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Régis Tellier, vice-président, opérations et maintenance, chez Hydro-Québec

Ce serait un peu prématuré pour moi de lancer tout de suite un chiffre pour le dernier client. On le sait qu’il y a des clients pour qui ça va aller jusqu’à dimanche, potentiellement lundi. Régis Tellier, vice-président, opérations et maintenance, chez Hydro-Québec

« On est très satisfait de la gestion de la crise par Hydro-Québec », a souligné le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, en point de presse.

Le réseau énergétique du Québec est fiable, a-t-il assuré une fois de plus. Ici, c’est la végétation qui est en cause, et non le réseau en tant que tel, a-t-il ajouté. « Hydro-Québec a doublé son investissement dans le contrôle de la végétation. C’est le gros problème : 40 % des pannes proviennent de ça », a soutenu M. Fitzgibbon.

Des pannes de l’internet

Au niveau des télécommunications, les contrecoups des pannes de courant se font encore sentir. Plusieurs internautes ont rapporté des pannes des services de téléphonie et de l’internet, vendredi.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Des arbres se sont effondrés dans la cour d’un résidant d’Hudson, en Montérégie.

Chez Vidéotron, 60 % des clients affectés, par les interruptions de service en raison du verglas ont retrouvé leurs services aux alentours de 16 h 30, a indiqué par courriel l’équipe des affaires publiques de l’entreprise.

« La grande majorité des interruptions de service s’expliquent par les pannes électriques qui affectent nos équipements, mais aussi par certains fils et structures endommagés par le verglas. Le tout pouvait notamment mener à des interruptions des services internet, TV, de téléphonie filaire et sans fil », a précisé Vidéotron.

« Même si l’alimentation électrique est de retour dans un secteur, il est possible que les services de télécommunication y demeurent affectés car ils dépendent eux aussi de l’état du réseau électrique », a prévenu le fournisseur.

Du côté de Bell, plus de 1000 employés sont dans les communautés touchées afin de rétablir les services.