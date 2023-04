Hydro-Québec prévoit avoir rebranché un million de ses clients dès minuit ce soir, environ 72 h après qu’un important épisode de pluie verglaçante en ait plus plongé plus de 1,1 million dans le noir mercredi.

De 100 000 à 150 000 clients pourraient devoir attendre jusqu’à lundi pour retrouver l’électricité, prévient Hydro-Québec, au moment où le rythme de rebranchement ralentit.

Malgré tout, la société d’État prévoit avoir rebranché un million de ses clients dès minuit ce soir, environ 72 h après qu’un important épisode de pluie verglaçante en ait plus plongé plus de 1,1 million dans le noir mercredi.

Plus de 262 000 d’entre eux demeuraient privés d’électricité vers 11 h samedi matin alors qu’environ 1500 employés d’Hydro-Québec travaillaient sur le terrain à les rebrancher.

« On est dans notre 3e journée […] là on tombe vraiment dans la partie la portion de notre plan où on va commencer à rétablir des pannes où moins de clients sont touchés. Le rythme de rétablissement va diminuer. Les pannes pourraient devenir plus longues à réparer dans des secteurs plus difficiles d’accès », a indiqué le directeur Contrôle du système énergétique à Hydro-Québec, Maxime Nadeau, en point de presse, samedi.

Afin de donner un coup de pouce aux Québécois privés de courant depuis longtemps, les épiceries pourront être ouvertes dimanche, même s’il s’agit d’un jour férié pour elles, a annoncé le ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon.

Retomber en pannes

Aux foyers frustrés d’avoir perdu l’électricité de nouveau après qu’elle ait été rétablie, Maxime Nadeau d’Hydro-Québec confirme qu’il s’agit malheureusement d’une possibilité dans le cas de certains rebranchements majeurs.

« Ça arrive quand on rebranche des clients interrompus durant une longue durée, ça demande plus d’électricité, donc ça peut générer un bris supplémentaire qu’on doit réparer sur le réseau », a-t-il indiqué samedi.

CAPTURE D’ÉCRAN Le directeur Contrôle du système énergétique à Hydro-Québec, Maxime Nadeau, et le ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, en point de presse, samedi

La région de Montréal demeure la plus affectée par ces pannes avec 166 858 clients qui se sont réveillés sans chauffage ni électricité.

Les trois autres régions les plus touchées sont celles de la Montérégie avec 33 007 affectés, Laval avec 25 227 clients dans le noir, et en Outaouais, avec environ 26 839 clients touchés.

Plus de 10 000 clients de la société d’État des régions des Laurentides et de Lanaudière espèrent toujours également retrouver l’électricité, en cette veille des célébrations de Pâques, un moment propice aux réunions familiales.

Les travaux progressent

Les vents de vendredi, avec des rafales allant jusqu’à 75 km/h, ont cependant compliqué la tâche Hydro-Québec vendredi alors que des branches d’arbres, à proximité des lignes d’électricité, étaient déjà affaiblies par le verglas.

Depuis jeudi, environ 1400 pannes s’étaient rajoutées, a fait remarquer Régis Tellier, le vice-président opérations et maintenance de la société d’État.

Sur Twitter, des internautes ont commencé à s’impatienter, interpellant la société d’État pour connaître le moment où ils seront rebranchés.

À Montréal et ailleurs, des centres d’hébergement d’urgence temporaires ont été ouverts dans la nuit de jeudi à vendredi pour permettre à la population privée d’électricité de se réchauffer en attendant le rétablissement de la situation.

Avec La Presse Canadienne