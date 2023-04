(Montréal) Hydro-Québec maintient son objectif de rebrancher 800 000 clients d’ici la fin de la journée, mais des centaines de milliers de clients pourraient rester privés d’électricité pendant la fin de semaine.

Au surlendemain de la tempête de verglas, 500 000 clients ont retrouvé le courant, mais il en restait tout de même près de 230 000 clients sans électricité, vers 20 h 30 vendredi. Au plus fort de la crise, ce sont plus d’un million d’abonnés de la société d’État qui étaient plongés dans le noir.

Hydro-Québec a confiance de pouvoir rebrancher 800 000 clients d’ici la fin de la journée, a annoncé la société d’État lors d’un point de presse, vendredi. Malheureusement, certains clients n’auront pas de courant avant dimanche, peut-être même lundi, a prévenu le vice-président, opérations et maintenance Régis Tellier.

« Ce soir [vendredi], environ 80 % des résidences vont être rebranchées, et d’ici demain [samedi], ce sera 95 % », a rassuré le premier ministre François Legault, en point de presse à Les Coteaux.

Au total, 1400 monteurs sont déployés sur le terrain afin de poursuivre l’opération de rebranchement. Les rafales qui soufflent sur la province vendredi pourraient toutefois compliquer leur travail et causer de nouvelles pannes, a-t-il ajouté.

Un homme a perdu la vie à Saint-Joseph-Du-Lac après avoir utilisé une génératrice à l’intérieur de son garage. Les pompiers ont évalué qu’il y avait « vingt fois plus » de dioxyde de carbone dans l’air que la norme. À Montréal, plus de 90 personnes ont été évaluées pour des intoxications au monoxyde de carbone.

Les appareils de chauffage ou de cuisson, comme un barbecue, ne doivent jamais être utilisés à l’intérieur. « Il ne faut vraiment, vraiment pas utiliser ce genre d’équipements dans le domicile. Ça peut causer des problèmes de santé très grave », prévient Simon Bilodeau, responsable des mesures d’urgence à la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Au cours de la journée de jeudi, plus de 400 000 clients ont donc été rebranchés au réseau par les quelque 1100 personnes mobilisées sur le terrain par Hydro-Québec, a précisé la société d’État en fin de soirée jeudi sur son compte Twitter.

Après avoir été suspendus pour la nuit, les efforts de rebranchement ont repris tôt vendredi matin pour une autre journée de 16 heures.

En raison de l’ampleur de la crise et des rafales, Hydro-Québec n’est pas en mesure d’estimer le moment où chaque foyer sera rebranché.

Ce serait un peu prématuré pour moi de lancer tout de suite un chiffre pour le dernier client. On le sait qu’il y a des clients pour qui ça va aller jusqu’à dimanche, potentiellement lundi. Régis Tellier, VP opérations et maintenance chez Hydro-Québec

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Un fil électrique pendait au-dessus d’une rue d’Outremont, jeudi.

Le réseau énergique du Québec est fiable, a assuré le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, en point de presse. C’est la végétation qui est principalement en cause, et non le réseau en tant que tel, a-t-il ajouté.

« Hydro-Québec a doublé son investissement dans le contrôle de la végétation. C’est le gros problème : 40 % des pannes proviennent de ça », a soutenu M. Fitzgibbon.

Le premier ministre François Legault sera sur le terrain avec les autorités municipales et d’Hydro-Québec en début d’après-midi à Les Coteaux, en Montérégie.

Le ministre québécois de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a quant à lui prévu de se rendre à Laval, en après-midi, pour « rencontrer les Lavallois touchés » en compagnie du ministre responsable de la région Christopher Skeete et du maire Stéphane Boyer.

Une mise à jour de la situation à Laval est d’ailleurs prévue à 14 h.

Sur Twitter, cependant, des internautes ont commencé à s’impatienter, interpellant la société d’État pour connaître le moment où ils seront rebranchés. Connus pour leurs formules parfois amusantes, les modérateurs du compte d’Hydro-Québec ont adopté un ton plus solennel dans les circonstances.

« Nous sommes désolés si vous êtes toujours en panne. Nous n’oublions personne et l’ampleur de la tâche est présentement considérable. Nous mobilisons toutes les ressources disponibles et nécessaires au rétablissement du service », a assuré la société d’État.

