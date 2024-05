Après ceux de l’Université McGill et de l’Université du Québec à Montréal, c’est au tour des étudiants de l’Université de Sherbrooke de mettre sur pied un campement sur leur campus pour protester contre la guerre entre Israël et le Hamas.

La Presse Canadienne

Le journal La Tribune rapporte qu’une dizaine de tentes étaient installées devant le pavillon multifonctionnel en début d’après-midi, lundi, et qu’entre 10 et 15 personnes pensaient y passer la nuit.

« Le campement commence enfin à Sherbrooke », ont indiqué les organisateurs sur Instagram.

« Joignez le mouvement pour dénoncer le génocide en Palestine, soutenir les autres campements étudiants et demander à l’Université de condamner publiquement le génocide, (de) dénoncer publiquement la complicité du Canada, (d’) appeler le Canada à cesser la vente d’armes, (de) divulguer l’intégralité des investissements et plus encore », ont-ils écrit dans leur publication.

Dans une déclaration écrite transmise à La Tribune, l’Université de Sherbrooke affirme « évaluer la conformité réglementaire et sécuritaire de l’installation ».

« L’UdeS respecte et valorise la liberté d’expression et la liberté académique des membres de sa communauté universitaire, dans la mesure où ces actions se déroulent dans un environnement sécuritaire, qu’elles respectent les règles et qu’elles n’entravent pas la continuité des activités de l’institution d’enseignement et de recherche ainsi que les activités de ses partenaires. »