Enquête

Intelligence artificielle

Des crimes et des criminels inventés

L’émergence des robots conversationnels comme ChatGPT présente un potentiel infini. Et des risques proportionnels. Mercredi, plus de 1000 personnalités du domaine des technologies ont exigé un moratoire de six mois sur le développement d’outils d’intelligence artificielle plus puissants que GPT-4. Au gré de ses fabulations, le modèle de langage d’OpenAI invente des crimes et génère des affirmations diffamatoires, a constaté La Presse. À qui la faute ?