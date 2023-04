La Ville de Sainte-Catherine a été contrainte de déplacer le lieu d’une activité de conte destinée aux enfants tenue par la drag queen Barbada, dimanche, en raison d’un rassemblement s’y opposant tenu devant la bibliothèque, sous haute surveillance policière. Des contre-manifestants soutenant la cause LGTBQ+ s’étaient aussi déplacés.

« Nous avons pris la décision de déplacer le lieu du conte pour assurer la sécurité des participants et pour qu’ils puissent profiter de l’activité à laquelle ils s’étaient inscrits », a confirmé la directrice des communications de la municipalité, Amélie Hudon. Le lieu final de l’activité, tenu « secret », a été communiqué à la vingtaine de familles qui s’étaient inscrites.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE « Les drag queens dans les bars spécials [sic] comme les danseuses pas dans nos écoles », pouvait-on lire sur l’une des pancartes.

Sur les réseaux sociaux, une invitation à protester contre la tenue de l’activité circulait depuis quelques jours. « Les drag queens n’ont pas leur place dans nos écoles. Leur place est dans les établissements 18 ans et plus ! Opposons-nous », lisait-on sur l’affiche, qui a notamment été promue par François Amalega-Bitondo, connu pour son militantisme anti-vaccin pendant la pandémie.

Plus d’une centaine de personnes – certaines s’opposant à l’activité et d’autres soutenant la cause – se sont déplacées dimanche matin. Des pancartes affichant « laissez les enfants se découvrir par eux-mêmes » ou encore « la culture drag queen n’est pas pour les enfants » ont été aperçues dans la foule.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La drag queen Barbada

Quant à eux, les contre-manifestants ont appelé à éteindre « le fascisme », faisant jouer de la musique et scandant aussi plusieurs slogans. « Le vent de droite ne passera pas », lisait-on sur une pancarte du collectif Montréal Antifasciste, qui s’était rendu sur place pour l’occasion.

Le tout s’est déroulé sous une forte présente policière. Bon nombre de patrouilleurs de la Régie intermunicipale de police Roussillon séparaient en effet les deux groupes en rangs tout au long du rassemblement. Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) ont aussi été appelés en renfort pour entourer les manifestants. Des manifestants en pleine altercation ont dû être maîtrisés par les policiers à l’aide de gaz irritants. Certaines arrestations ont également été réalisées, a pu constater La Presse.

« On trouve ça regrettable »

Amélie Hudon, elle, affirme que la Ville de Sainte-Catherine « a reçu beaucoup plus de commentaires favorables que défavorables », même si la municipalité reconnaît avoir reçu « certains » propos de « mécontentement ». « Sur Facebook, on a eu énormément de commentaires de partout au Québec. Ça s’est passé dans plusieurs types de réseaux », a-t-elle dit, évaluant à « une vingtaine » le nombre de plaintes transmises aux autorités.

« C’était vraiment une activité unique. Nous sommes très fiers d’avoir tenu cette activité qui valorisait la tolérance, la diversité et une société inclusive, exempte de discrimination. On trouve ça regrettable que les gens veuillent troubler un évènement adapté aux enfants. Il y a eu beaucoup de désinformation sur la nature de l’activité », a persisté Mme Hudon.

La Ville affirme qu’elle ne prévoit pas pour le moment d’autres activités avec Barbada. « S’il y avait d’autres heures du conte, que ce soit Barbada ou d’autres invités, c’est sûr que la Ville va suivre de près la situation. On va toujours valoriser la sécurité de ses citoyens de façon prioritaire », a conclu la porte-parole.