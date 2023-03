Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Mélanie Loubert Les As de l’info

Daphnée Hacker-B. Collaboratrice, Les As de l’info

Camille Lopez Collaboratrice, Les As de l’info

Les émotions des ados, de vraies montagnes russes !

As-tu déjà été dans un parc d’attractions, avec des manèges qui te font tourner la tête ? On vit plein d’émotions en même temps : on rit, on pleure, on a du plaisir, on a peur. Quand on est adolescent, il se passe la même chose dans notre cerveau : on vit beaucoup d’émotions fortes. C’est parfois très difficile, mais c’est normal. On t’explique pourquoi !

Dans les librairies, il y a un nouveau livre qui explique ce qui se passe dans le cerveau des ados. Il est écrit par Lisa Damour, une psychologue qui vit aux États-Unis. Un psychologue, c’est un expert des émotions, qui vient en aide aux personnes qui éprouvent des difficultés.

PHOTO FOURNIE PAR LISA DAMOUR Le livre de Lisa Damour, paru en anglais, s’intitule The Emotional Lives of Teenagers. En français, on peut traduire par « La vie émotionnelle des adolescents ».

L’autrice du livre est aussi maman de deux adolescents de 12 et 19 ans. Elle espère que son ouvrage va aider les parents à mieux comprendre pourquoi les ados piquent des crises, se chicanent avec leurs amis ou pleurent souvent.

Être triste, c’est normal

Dans son livre, Lisa Damour rappelle que les émotions négatives font partie de la vie, comme la colère et la tristesse. « Quelque part au passage, on s’est mis à avoir peur d’être malheureux », écrit Mme Damour.

Selon elle, c’est impossible d’être toujours de bonne humeur. Il y a des situations qui nous rendent malheureux, et on doit apprendre à faire avec.

La psychologue donne l’exemple d’un adolescent qui est déprimé, car sa famille va déménager dans une nouvelle ville. Il va quitter ses amis, son école… c’est tout à fait normal qu’il ressente beaucoup de peine.

Mme Damour donne ce conseil : « Inutile de vous alarmer si votre adolescent est triste à propos de quelque chose un peu de temps, mais vous devriez vous alarmer s’il est triste à propos de tout pendant beaucoup de temps. »

Le développement du cerveau

Mais pourquoi les adolescents sont-ils si émotifs ? C’est parce que, dès l’âge de 11 ans, le cerveau se développe très rapidement. Il s’y produit une véritable révolution : les neurones se multiplient à la vitesse grand V ! Les neurones sont des cellules qui peuvent analyser et produire plein d’informations.

Dans le cerveau des ados, il y a une foule de connexions de neurones qui se font et se défont. Voilà ce qui peut entraîner des vagues d’émotions fortes, comme dans un manège.

Quand devrait-on chercher de l’aide ?

Même s’il est normal de ressentir de la tristesse, toi ou tes proches devriez consulter un psychologue ou un autre expert de la santé mentale si :

l’émotion négative perdure ;

le fonctionnement normal est affecté (ne plus aller à l’école, ne plus voir ses amis, etc.) ;

on est tenté par des comportements dangereux (ex. : prendre de la drogue).

D’après un texte de Silvia Galipeau, La Presse

Besoin d’aide ? Tu peux contacter Tel-jeunes par téléphone, texto ou clavardage. Téléphone : 1 800 263-2266 Texto : 514 600-1002 Consultez le site de Tel-jeunes

En français, s’il vous plaît !

La Journée internationale de la Francophonie a eu lieu cette semaine. Au fait, comment se fait-il qu’on parle français au Québec ? Et pourquoi dit-on que notre langue est en danger ? Mélanie t’explique tout ça !

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mandat d’arrêt contre Poutine : qu’est-ce que ça veut dire ?

PHOTO VLADIMIR ASTAPKOVICH, SPUTNIK, FOURNIE PAR REUTERS Le président Vladimir Poutine

La semaine dernière, la Cour pénale internationale (CPI), qui est l’organisation qui s’occupe de juger les pires crimes commis dans le monde, a lancé un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. On l’accuse de crimes de guerre. Mais attention, ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine s’en va en prison. On t’explique.

Des milliers d’enfants auraient été enlevés

Les crimes de guerre, ce sont des actes particulièrement graves et violents commis pendant un conflit armé. C’est le rôle de la Cour pénale internationale, située à La Haye, aux Pays-Bas, d’enquêter sur ces crimes et de les juger. Un de ces crimes : la déportation illégale d’enfants d’un pays à l’autre.

Depuis le début du conflit en Ukraine, des organismes disent que les autorités russes auraient enlevé des milliers d’enfants ukrainiens et les auraient emmenés de force en Russie. La CPI a enquêté sur ces affirmations pendant plus d’un an.

Le 17 mars 2023, la CPI a lancé un mandat d’arrêt contre le président russe, qui est jugé responsable de ces crimes. Poutine a même signé une nouvelle loi permettant aux Russes d’adopter des orphelins ukrainiens en une seule journée, et de changer leur nom, leur date de naissance et leur lieu de naissance.

La CPI a aussi lancé un mandat d’arrêt contre la commissaire présidentielle aux droits de l’enfant en Russie, soit la personne qui s’occupe des dossiers concernant les jeunes, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Que va-t-il arriver à Poutine ?

Ce qu’il faut savoir, toutefois, c’est que la Cour pénale internationale n’a le pouvoir d’agir que sur les territoires qui en sont membres… et la Russie n’en est pas membre.

De plus, la Russie nie toutes les accusations de la CPI. C’est donc très (très) peu probable qu’elle passe les menottes à Vladimir Poutine et à la commissaire pour les amener devant le tribunal à La Haye. On ne sait donc pas comment la Cour pénale internationale compte procéder pour la suite.

Une chose est sûre : ça envoie le message au monde entier que ce genre de crime ne doit pas être passé sous silence !