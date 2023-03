Mélanie Joly avait déclaré plus tôt ce mois-ci que les sanctions occidentales en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont porté leurs fruits, car le monde voit des effets « sur la société et à quel point nous voyons un changement de régime potentiel en Russie ».

(Ottawa) La Russie a convoqué un haut diplomate canadien à Moscou au sujet des réflexions de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly sur le « changement de régime ».

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Selon les médias officiels, Moscou a convoqué lundi le chargé d’affaires canadien Brian Ebel pour lui dire que les commentaires de la ministre Joly étaient inacceptables.

Mme Joly avait déclaré plus tôt ce mois-ci que les sanctions occidentales en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont porté leurs fruits, car le monde voit des effets « sur la société et à quel point nous voyons un changement de régime potentiel en Russie ».

Lorsque La Presse Canadienne a demandé à Mme Joly si Ottawa souhaitait maintenant un changement de régime à Moscou, elle a répondu que le Canada se concentrait sur la punition du régime du président russe Vladimir Poutine, plutôt que sur les Russes qui vivent sous son règne.

Moscou a prévenu que cela nuira davantage aux relations diplomatiques, après un effondrement du commerce et une série de convocations des deux côtés sur des questions telles que la sécurité assurée par Ottawa pour les diplomates russes et l’ambassade de Russie publiant des messages sur les réseaux sociaux qui visent la communauté LGBTQ+.

La Russie soutient également que l’ingérence dans les affaires intérieures va à l’encontre de la Convention de Vienne de 1961 qui régit les relations diplomatiques.