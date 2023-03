La Fondation Pierre Elliott Trudeau rembourse un don de 200 000 $ fait en 2016, après qu’un lien potentiel avec Pékin a été soulevé.

« À titre d’organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique, l’éthique et l’intégrité font partie de nos valeurs fondamentales et nous ne pouvons garder un quelconque don qui pourrait avoir été commandité par un gouvernement étranger à notre insu », a déclaré la présidente et cheffe de la direction, Pascale Fournier, dans un communiqué publié mercredi.

En février, le quotidien Globe and Mail a fait état d’un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) sur l’ingérence chinoise présumée lors des élections canadiennes.

Selon une source anonyme citée par le quotidien anglophone, le milliardaire Zhang Bin aurait reçu l’ordre de Pékin de faire un don d’une valeur de 1 million de dollars à la Fondation Trudeau. On lui aurait promis d’être remboursé par le gouvernement chinois.

Un an plus tard, Zhang Bin ainsi qu’un deuxième riche homme d’affaires chinois offraient 1 million de dollars pour honorer la mémoire de Pierre Elliott Trudeau, dont 200 000 $ versés à la fondation.

« À la lumière de ces allégations récentes, la Fondation a procédé au remboursement du montant intégral du don reçu directement au donateur », a déclaré Mme Fournier.