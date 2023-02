(Québec) Déboutés devant la Cour supérieure en janvier, les opposants au projet de tramway de Québec ont décidé de renoncer à faire appel. Ils promettent toutefois de continuer leurs efforts pour faire avorter ce chantier de quelque 4 milliards qui doit aboutir en 2028.

Québec mérite mieux (QMM) avait jusqu’à vendredi pour loger une demande d’appel. Le groupe d’opposants a indiqué mercredi avoir décidé de tourner la page, après discussion avec l’avocat Guy Bertrand, qui les représente.

« Une procédure d’appel pourrait prendre des mois, voire des années, et entraînerait des frais de cour considérables. Pendant ce temps, la Ville accélère la cadence des travaux préparatoires et n’hésite pas à raser un boisé et à faire disparaître un milieu humide dans le secteur Legendre », indique QMM dans un communiqué.

Les opposants avaient perdu sur toute la ligne leur recours devant la Cour supérieure. Le 17 janvier, le juge Clément Samson n’avait retenu aucun de leurs arguments.

QMM critiquait notamment l’ancien maire Régis Labeaume, qui n’avait pas inscrit le tramway dans son programme lors de l’élection de 2017. « Les tribunaux n’ont aucun pouvoir pour intervenir en regard du manquement à des engagements électoraux », écrivait le juge.

Le porte-parole de QMM promet de continuer de militer pour l’abandon du projet, repris depuis par le maire Bruno Marchand et financé par Québec et Ottawa. « On ferme le volet judiciaire, on a perdu, ça va. Mais on va continuer de s’opposer, d’être vigilants, et d’être des chiens de garde », dit Donald Charette.