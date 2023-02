Le fédéral et les provinces se rencontrent concernant les transferts en santé. D'autres événements sont également à souligner. Voici ce qu'il faut surveiller.

Les premiers ministres des provinces rencontrent le premier ministre du Canada concernant les transferts fédéraux en santé. La rencontre débutera lundi soir et se poursuivra mardi. Les premiers ministres et les ministres de la Santé du pays réclament que le Transfert canadien en matière de santé couvre 35 % des coûts des soins fournis au Canada. La proportion actuelle s'élève à 22 %.

La 29 e Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra jusqu'au 11 février sous le thème Chaque jour, on mesure l'importance de votre rôle. Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville et la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry ont déjà souligné l'occasion en publiant une vidéo qui présente un enseignant qui a été marquant dans leur vie.

Annonce concernant le soutien aux organismes communautaires oeuvrant auprès des immigrants

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette annonceront une aide d'urgence qui sera accordée aux organismes communautaires oeuvrant auprès des nouveaux arrivants en situation précaire.