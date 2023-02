Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le premier ministre québécois, François Legault, lors d’une rencontre concernant les hausses des transferts en santé.

Ottawa propose aux provinces et territoires 46,2 milliards sur 10 ans

(Ottawa) Les provinces réclamaient une hausse des transferts en santé de 28 milliards de dollars par année. Le gouvernement Trudeau leur offre en moyenne une hausse de 4,6 milliards de dollars.

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé les détails de l’offre fédérale durant une rencontre de deux heures en compagnie de ses homologues provinciaux. « Ce n’est pas vraiment ce que réclamaient les provinces », a reconnu un haut fonctionnaire durant une séance d’information technique à l’intention des médias.

En tout, le gouvernement Trudeau prévoit augmenter les transferts aux provinces de 46,2 de dollars au cours de la prochaine décennie.

De cette enveloppe, le Québec obtiendra 6,54 milliards si l’entente proposée est entérinée, selon les documents détaillant l’offre d’Ottawa.

En vertu de la proposition fédérale, Ottawa inclut dans le nouveau financement un montant de 25 milliards sur 10 ans pour les provinces qui concluront des accords bilatéraux avec Ottawa.

Peu de temps avant la rencontre de travail se déroulant mardi à Ottawa, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, avait soutenu que ses collègues devraient faire preuve de « pragmatisme ».

Les premiers ministres étaient-ils donc prêts à un compromis sur leur demande de 35 % ? « On est ouverts à un premier pas dans la bonne direction », a pour sa part affirmé le premier ministre du Québec, François Legault.

Il a noté que son ministre des Finances, Eric Girard, prépare le prochain budget et qu’il « serait bien d’avoir un montant substantiel même si ce n’est pas le montant total ».

Les baisses d’impôts promises par Québec ne devraient pas avoir d’influence, dit Legault

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE François Legault a soutenu que les contribuables québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord et qu’ils vont le demeurer même après la réduction du fardeau fiscal que son gouvernement entend annoncer dans le prochain budget.

L’intention de Québec de réduire les impôts des contribuables dès le prochain budget ne devrait avoir aucune incidence sur les pourparlers qu’ont les provinces et Ottawa sur la hausse des transferts en santé, estime le premier ministre du Québec François Legault.

S’exprimant quelques heures avant le début de la rencontre de travail prévu cet après-midi entre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces sur cette délicate question, M. Legault a soutenu que les contribuables québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord et qu’ils vont le demeurer même après la réduction du fardeau fiscal que son gouvernement entend annoncer dans le prochain budget.

« Il est important de rappeler que les taux d’imposition au Québec sont plus élevés qu’ailleurs dans le reste du Canada et aux États-Unis. Vous savez, mon obsession, c’est d’éliminer notre écart de richesse avec le reste du Canada. Pour ça, il faut avoir des incitatifs. Actuellement, les taux d’imposition très élevés au Québec n’aident pas à éliminer cet écart de richesse avec le reste du Canada », a-t-il affirmé.

« Je pense que cela n’a rien à voir. On va continuer, malgré les baisses d’impôts promises, d’avoir des impôts très élevés au Québec » », a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs mois, les provinces font front commun pour réclamer une hausse substantielle des transferts en santé de 28 milliards de dollars par année. Selon les calculs des provinces, cela permettrait de faire en sorte qu’Ottawa paie 35 % des coûts des soins de santé au pays, comparativement à 22 % aujourd’hui.

Le gouvernement Trudeau a déjà fait savoir qu’il n’a pas l’intention d’accéder à cette demande, allant jusqu’à souligner que les provinces ont, dans l’immédiat, une capacité financière suffisante à court terme pour investir davantage dans le système de santé si elles le souhaitent.

Le gouvernement fédéral conteste d’ailleurs la méthode de calcul et soutient qu’il paie déjà 35 % des coûts si l’on tient compte des points d’impôts transférés aux provinces dans les années 1970.