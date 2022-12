(Québec) Quelques dizaines de parents de Québec inquiets par la vitesse aux abords de leur école ont manifesté mercredi matin pour demander au maire Marchand d’agir avant qu’un drame similaire à la mort de la petite Mariia Legenkivska se produise chez eux.

Des parents de l’école primaire des Berges dans le centre-ville de Québec demandent depuis des années, en vain, des aménagements plus sécuritaires. La rue du Prince-Édouard est utilisée comme voie de transit par plusieurs automobilistes qui sortent de l’autoroute Laurentienne toute proche.

« Le maire Marchand nous dit vouloir faire de la politique autrement, mais on n’a pas d’amélioration depuis son élection », déplore Annie Mathieu, mère de deux enfants qui fréquentent Des Berges.

« Il est allé à Paris récemment et a vanté des aménagements en zone scolaire là-bas, mais il a dit qu’ici à Québec il n’allait surtout pas déranger les automobilistes. »

Les organisatrices de la manifestation affirment que le maire Bruno Marchand avait été invité à la manifestation. Il ne s’est pas présenté mercredi matin.

La sécurité aux abords de l’école des Berges est un sujet de récriminations récurrent chez les parents du centre-ville. Les enfants qui veulent traverser Prince-Édouard sont forcés de se regrouper sur un petit terre-plein et sont souvent frôlés par les voitures, ou éclaboussés par la pluie ou la gadoue.

« Ils ont refait le terre-plein, dans le cadre des travaux du tramway, à l’identique malgré une pétition de 500 noms. À peu près aucun automobiliste ne respecte la limite de 30 km/h », déplore une autre mère, Vicki Plourde.

La Ville de Québec avait déjà installé un radar indicateur de vitesse sur la rue, mais l’avait retiré il y a quelques années. Les impressions des parents, qui trouvent que les automobilistes roulent vite, semblent confirmées par CAA-Québec. L’organisme a mené récemment une activité d’observation près d’une école à Montréal et d’une autre à Québec. Elle a constaté que 96 % des automobilistes ne respectaient pas la limite de 30 km/h.

C’est à Québec que les délinquants pesaient le plus sur l’accélérateur. Sur l’heure du midi, aux abords de l’école Saint-Claude, les automobilistes roulaient en moyenne à 45 km/h, soit 50 % au-dessus de la limite.

Les parents de l’école des Berges ont décidé d’organiser la manifestation dans la foulée de la mort de Mariia Legenkivska, cette réfugiée ukrainienne de 7 ans fauchée mortellement le 13 décembre alors qu’elle se rendait à l’école. Le chauffard a quitté les lieux avant de se rendre à la police.

« La semaine dernière une fillette est morte à Montréal dans une zone scolaire. Deux jours après, la Ville de Montréal a installé des bollards. Ici, on veut que la Ville de Québec soit proactive », note Annie Mathieu.

Le député local a participé à la manifestation. Le solidaire Étienne Grandmont, qui a succédé à Catherine Dorion dans Taschereau, a appelé le gouvernement du Québec et les villes à mieux aménager les rues pour réduire la vitesse.

« On est dans des milieux de vie, dans les quartiers centraux, avec beaucoup de jeunes qui se déplacent à pied ou à vélo pour aller à l’école. En même temps, c’est un lieu de destination et de transit », note Étienne Grandmont.

« On a beaucoup de gens qui partent de l’extérieur et viennent en voiture travailler sur la colline parlementaire ou le centre-ville, dit-il. On a des gens pressés. On a un cocktail potentiellement dangereux. »