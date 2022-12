De l’ouverture de la COP15 sur la biodiversité à la mise à jour économique de Québec, en passant par la saga Carey Price : replongez dans l’actualité des derniers jours.

La Presse

1. COP15 sur la biodiversité : Québec et Ottawa s’engagent

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE François Legault, premier ministre du Québec

Mise à jour de sa liste d’espèces menacées, dévoilement d’un « Plan Nature » de 650 millions de dollars pour faire face au déclin de la biodiversité et promesse de protéger 30 % de son territoire d’ici 2030 : le gouvernement du Québec a procédé à des annonces d’envergure à l’ouverture de la COP15 sur la biodiversité. De son côté, Ottawa a annoncé un soutien financier de 800 millions de dollars qui sera consacré à des projets de conservation autochtones.

2. Céline Dion s’ouvre sur sa maladie

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La chanteuse Céline Dion

Céline Dion ne remonte pas sur scène pour l’instant. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la chanteuse de Charlemagne a annoncé être atteinte du syndrome de Moersh et Woltman (syndrome de la personne raide). Un trouble neurologique touchant une personne sur un million et qui lui cause les spasmes musculaires qui l’avaient forcée à reporter ses présences sur scène à plusieurs reprises ces dernières années.

3. Pizza, rôties et bacon

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Rôties au beurre d’arachide, bacon, beigne et maintenant pizza. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a rappelé à l’ordre les PDG des CIUSSS et CISSS dans la foulée de la multiplication des cas de personnel soignant suspendu pour avoir mangé de la nourriture destinée aux patients.

4. Carey Price, la chasse et les armes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le gardien du Canadien, Carey Price

« Carey Price, du haut de son immense notoriété, a fait une sortie publique sur la chasse. J’ai toujours trouvé positif que les vedettes se mêlent un peu de politique, ce sont des citoyens elles aussi, c’est bien qu’elles s’inscrivent dans la Cité. Mais la notoriété vient avec de la responsabilité. Plus notre voix porte, plus il faut l’utiliser avec prudence pour s’assurer de faire une contribution solide et constructive », écrit Maxime Pedneaud-Jobin.

5. Un chèque aux aînés, un scénario de récession

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Les nuages sombres à l’horizon forcent le gouvernement Legault à employer le mot commençant par « r » qu’il évitait jusqu’ici. Il se prépare au risque d’une récession qui gonflerait ses déficits, tout en versant comme promis 1,6 milliard de dollars aux aînés afin de les aider à faire face à la hausse du coût de la vie.