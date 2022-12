Hydro-Québec a précisé en soirée que ses équipes travaillaient à rétablir le service le plus rapidement possible.

(Montréal) Les forts vents de samedi, avec des rafales de 90 km/h, ont causé bien des maux de tête à Hydro-Québec, en fin d’après-midi et en soirée. Environ 70 000 clients étaient privés d’électricité au plus fort de la panne vers 19 h alors que soufflaient de forts vents dans le sud du Québec.

La Presse Canadienne

Le courant a peu à peu été rétabli en soirée. Néanmoins, plus de 10 000 clients étaient toujours sans électricité dimanche matin, vers 11 h 45, principalement en Montérégie.

Les régions de la Montérégie (1290 clients toujours en panne), de Laval (non disponible) et les Laurentides (non disponible) ont été les régions les plus touchées par ces pannes de courant, qui persistaient dimanche matin.

La région de l’Estrie était aussi touchée dimanche matin avec 540 abonnés de la société d’État sans électricité. Ils étaient plus du double la veille dans le noir (4141 clients).

D’autres pannes étaient aussi signalées dimanche matin dans les régions de Lanaudière (1806 clients) et de l’Outaouais (non disponible), mais dans une moindre mesure.

Hydro-Québec a précisé en soirée que ses équipes travaillaient à rétablir le service le plus rapidement possible.

Le ministère de l’Environnement et Changement climatique avait prévu que les vents atteindraient les 90 km/h dans de nombreuses régions du Québec, samedi.

Vers 20 h, l’avertissement de vent a été levé dans les régions de Montréal, Laval, la Montérégie et les Laurentides, puis vers 22 h dans les autres régions.