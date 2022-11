Un million de Québécois ont reçu le vaccin contre la grippe

Un mois et demi après le début de la campagne de vaccination contre l’influenza, plus d’un million de Québécois ont maintenant retroussé leur manche. Moins d’une personne de 75 ans et plus sur deux a toutefois reçu sa dose, un chiffre qui devra augmenter pour limiter les hospitalisations, préviennent des experts.