Décryptage

Fuites à l’UPAC : Quatre ans d’enquête et toujours rien

Il y a quatre ans, jour pour jour, Québec confiait au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) le mandat d’enquêter sur les fuites à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et sur la façon dont celle-ci avait dirigé son enquête qui avait mené à l’arrestation, sans mise en accusation, de l’ancien député Guy Ouellette un an plus tôt.