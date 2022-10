Soulèvement en Iran

Ottawa durcit le ton contre Téhéran

(Ottawa) Le gouvernement canadien punit le régime iranien et le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour leur « barbarie », entre autres en décrétant un interdit de territoire permanent pour plus de 10 000 officiers et hauts gradés de Téhéran. Il faudra toutefois attendre un moment avant que les sanctions ne soient appliquées, prévoit un spécialiste.