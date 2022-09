Ouragan Fiona

Les conditions « vont devenir dangereuses » aux Îles-de-la-Madeleine

Les Îles-de-la-Madeleine surtout, mais aussi l’est de la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord doivent se préparer au pire, alors que l’ouragan Fiona se dirige vers ces régions et s’annonce comme l’une des plus graves tempêtes de l’histoire dans ces régions.