(Îles-de-la-Madeleine) Comme beaucoup de Madelinots, le maire suppléant Richard Leblanc a connu une nuit très courte.

Caroline Touzin La Presse

« Les vents m’ont réveillé à 1 h du matin et j’ai été incapable de me rendormir », a-t-il confié à La Presse en marge du point de presse des autorités tôt samedi matin portant sur les ravages causés par la tempête post-tropicale Fiona dans l’archipel du golfe du Saint-Laurent.

Le maire Leblanc a averti ses citoyens que « la tempête n’est pas terminée ». Le réseau routier est fermé à la circulation puisque des arbres et des débris jonchent les routes par endroits.

Les vents du nord-est ont atteint des pointes à 120 km/h la nuit dernière. Ils soufflent en continu à près de 90 km/h depuis ce matin, selon Environnement Canada. Des rafales entre 100 km/h et 140 km/h, et peut-être même plus, aux endroits les plus exposés aux vents sont attendues durant la journée de samedi.

« On vous demande de rester à la maison », a-t-il insisté. La marée est une « source d’inquiétude » pour la municipalité. Des inondations sont à prévoir.

Une poignée de sinistrés ont été évacués dans la nuit de vendredi à samedi dans les secteurs côtiers de La Grave à Havre-Aubert et de la Pointe à Havre-aux-Maisons. Quatre centres d’hébergement d’urgence répartis sur l’Île sont ouverts.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Cap-aux-Meules samedi matin, lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona aux Îles-de-la-Madeleine

Selon Hydro-Québec, près de 3000 foyers étaient privés d’électricité vers 8 h 30 samedi. « Le bilan va évaluer d’heure en heure », a indiqué sa porte-parole Ariane Doucet-Michaud. Dix équipes sont sur le terrain pour sécuriser le réseau. Il est toutefois trop risqué à ce stade-ci d’envoyer des monteurs de ligne réparer le réseau, a-t-elle précisé.

« Nous sommes préoccupés par la durée des vents soutenus », a conclu la porte-parole d’Hydro-Québec.

Au quai de Cap-aux-Meules, des pêcheurs surveillent leur bateau depuis leur camion. « Je n’ai jamais vu ça des vagues de même. Il va y avoir de gros dommages », nous a lancé Stéphane Bourque, l’air inquiet.

Le niveau d’eau est très élevé dans deux havres de pêche, a constaté La Presse sur le terrain.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Cap-aux-Meules samedi matin, lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona aux Îles-de-la-Madeleine

« La municipalité est très bien préparée », assure pour sa part le directeur régional par intérim du ministère de la Sécurité publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine Félix Caron.

Le toit d’une église a été endommagé par la force des vents durant la nuit. Le maire suppléant a indiqué qu’il était trop tôt pour faire un bilan des dommages.

« Aux îles, on a évité le pire cette nuit », a écrit sur Twitter le député péquiste sortant Joël Arseneau.

Les commerces sont pour la plupart fermés en raison de la tempête.