10 ans depuis l’attentat au Métropolis lors de l’élection de Pauline Marois

(Montréal) Ce dimanche marque le 10e anniversaire de l’attentat du Métropolis, où un tireur est entré le soir du 4 septembre 2012 dans le but de tuer la première ministre élue Pauline Marois et « le plus de séparatistes possible ».