(Ottawa) Le ministre de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, demande des explications de la part d’un organisme qui a reçu du financement du gouvernement fédéral pour un projet de lutte contre le racisme et dont l’un des consultants a tenu des propos antisémites sur Twitter.

Mylène Crête La Presse

Une série de messages controversés publiés par Laith Marouf ont été dénoncés sur les réseaux sociaux. Celui-ci est un consultant pour l’organisme Community Media Advocacy Centre, un organisme à but non lucratif dédié aux médias communautaires et autochtones dont la mission est de faire cesser « le colonialisme et l’oppression dans les médias ».

Le compte Twitter de Laith Marouf est privé, mais des captures d’écran de ses publications sont faciles à retracer. Dans l’une d’elles, il écrit que les « suprémacistes blancs juifs » devraient recevoir « une balle dans la tête ».

Le ministre Hussen a demandé au ministère du Patrimoine canadien d’évaluer la situation. L’organisme pourrait ainsi perdre la subvention de 133 800 $ qu’il avait reçue dans le cadre du programme d’action et de lutte contre le racisme.

L’organisme avait annoncé en avril la tenue de rassemblements à Montréal, Vancouver, Halifax, Calgary, Winnipeg et Ottawa pour trouver des façons de lever les barrières à l’accès, la représentation et l’emploi des personnes de couleur dans les médias.